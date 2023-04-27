Минобрнауки решило протестировать новую систему образования

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Новую систему высшего образования России начнут тестировать в этом году. Об этом на пресс-конференции заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Чтобы посмотреть, как вот эти подходы и новые наработки реализуются, важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах. Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов. Разные вузы — технические, классические университеты, большие, малые», — заявил Фальков.

Министр отметил, что 2024-й станет ключевым для перехода на новую систему. В текущем году изменений в правилах поступления и образовательных программа не ожидается.

При переходе на новую систему все права студентов «будут сохранены», сказал Фальков. Им будет позволено завершить свое обучение рамках текущей системы. Помимо этого, все имеющиеся дипломы о высшем образовании будут оставаться признанными.

В рамках новой системы образования студентов будут готовить от четырех до шести лет в зависимости от потребностей работодателя и сложности вида деятельности. Помимо этого, появится новое понятие — специализированное углубленное высшее образование уровней магистратуры или ординатуры. Туда смогут бесплатно на конкурсных началах поступить все, кто получает образование, основное или базовое высшее.

В мае 2022 года Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы, которая предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

В феврале президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования.