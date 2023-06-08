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Путин написал на открытках для солдат «Ждем с победой!»

Путин подписал нарисованные детьми открытки для участников военной операции

Путин написал на открытках для солдат «Ждем с победой!»
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Президент России Владимир Путин подписал нарисованные детьми открытки для участников военной операции. Об этом его попросил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«С удовольствием», — сказал президент, написал несколько слов и поставил подпись на одной из карточек. По данным «РИА Новости», Путин написал на открытках: «Удачи!», «Ждем с Победой!» и «Вся Россия с вами!».

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Владимир Путин открытки военные
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