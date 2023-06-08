Путин написал на открытках для солдат «Ждем с победой!»
Путин подписал нарисованные детьми открытки для участников военной операции
Президент России Владимир Путин подписал нарисованные детьми открытки для участников военной операции. Об этом его попросил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«С удовольствием», — сказал президент, написал несколько слов и поставил подпись на одной из карточек. По данным «РИА Новости», Путин написал на открытках: «Удачи!», «Ждем с Победой!» и «Вся Россия с вами!».