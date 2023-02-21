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Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования

Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования
Срок обучения в вузах может составлять от четырех до шести лет, сказал президент в ходе послания

Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования
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Президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах.

«Срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда», — сказал он в ходе послания Федеральному собранию.

Если потребуется дополнительная подготовка, образование можно будет продолжить в магистратуре или ординатуре. Кроме того, отдельным уровнем образования должна стать аспирантура, где готовят преподавателей и ученых.

В конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы (предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом). В начале июня российские вузы были исключены из нее. В стране собираются сформировать новую систему образования после отказа от Болонской, говорили власти.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что у страны всегда существовала национальная система образования и она «всегда двигалась по своему пути», он исключил катастрофические последствия из-за отказа от Болонской системы. Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою очередь предлагал сохранить бакалавриат и магистратуру в новой системе.

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