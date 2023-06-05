Пушилин описал ситуацию на флангах близ Артемовска как «очень тяжелую»

Пушилин описал ситуацию на флангах близ Артемовска как тяжелую, но контролируемую

Обстановка на флангах близ Артемовска остается «очень тяжелой, но контролируемой», заявил врио главы ДНР. Россия объявила о взятии города в конце мая. Киев потерю Артемовска официально не признавал

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Ситуация на флангах близ Артемовска (украинское название — Бахмут) остается «очень тяжелой, но контролируемой», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит», — сказал он.

Он также сообщил, что украинские войска предприняли попытку наступления на Авдеевском направлении, но были отброшены.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли Артемовск. На следующий день о взятии города под полный контроль отчиталось российское Минобороны. «На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — сказали в ведомстве.

1 июня Пушилин сообщил, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. «Попытки есть работы по флангам», — пояснил он, добавив, что они «купируются» российскими подразделениями.

В тот же день командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что украинские силы в течение последних дней приостановили продвижение на флангах на этом направлении.

На прошлой неделе Пригожин объявил о выводе 99% подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска.