Минобороны Украины исключило использование F-16 в контрнаступлении летом
Киев не будет использовать истребители F-16 в контрнаступлении летом, для обучения украинских пилотов потребуется время, заявил японскому вещателю NHK министр обороны Украины Алексей Резников.
Украина также должна будет договориться с союзниками о привлечении инженеров и техников, которые смогут обслуживать и ремонтировать истребители, добавил он.
По словам министра, развернуть F-16 Украина будет готова осенью или зимой.
В середине мая, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в рамках европейского турне, Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию для поставок американских истребителей F-16 Киеву.
США, которые ранее отказывались поставлять Украине свои истребители, после решения союзников заявили, что поддержат обучение украинских пилотов. В Белом доме допустили, что одобрят передачу F-16 другими странами, если Киев обязуется не наносить ударов по территории России.
По информации Bloomberg, передать истребители Украине, в частности, собираются Нидерланды. Как пишет агентство, у страны есть 42 таких воздушных судна, из них 24 используются армией и не могут быть переданы до середины следующего года.
Российские власти осуждают передачу Украине западных вооружений. Что касается конкретно F-16, то эти истребители, как и все остальные виды вооружений, «неспособны коренным образом изменить ситуацию на фронте», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, передачей все большего числа вооружений западные страны «все больше оказываются вовлеченными в конфликт».