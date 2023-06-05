Минобороны Украины исключило использование F-16 в контрнаступлении летом

Глава Минобороны Украины Резников: F-16 не будут использовать в контрнаступлении летом

Понадобится время, чтобы подготовить украинских пилотов, а также чтобы договориться об обслуживании F-16, отметили в Минобороны Украины. В Кремле заявляли, что передача такой техники коренным образом ситуацию на фронте не изменит

Фото: Georg Wendt / dpa / Global Look Press

Киев не будет использовать истребители F-16 в контрнаступлении летом, для обучения украинских пилотов потребуется время, заявил японскому вещателю NHK министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина также должна будет договориться с союзниками о привлечении инженеров и техников, которые смогут обслуживать и ремонтировать истребители, добавил он.

По словам министра, развернуть F-16 Украина будет готова осенью или зимой.

В середине мая, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в рамках европейского турне, Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию для поставок американских истребителей F-16 Киеву.

США, которые ранее отказывались поставлять Украине свои истребители, после решения союзников заявили, что поддержат обучение украинских пилотов. В Белом доме допустили, что одобрят передачу F-16 другими странами, если Киев обязуется не наносить ударов по территории России.

По информации Bloomberg, передать истребители Украине, в частности, собираются Нидерланды. Как пишет агентство, у страны есть 42 таких воздушных судна, из них 24 используются армией и не могут быть переданы до середины следующего года.

Российские власти осуждают передачу Украине западных вооружений. Что касается конкретно F-16, то эти истребители, как и все остальные виды вооружений, «неспособны коренным образом изменить ситуацию на фронте», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, передачей все большего числа вооружений западные страны «все больше оказываются вовлеченными в конфликт».