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Смогут ли лидеры Дании и США договориться о поставках F-16 Киеву

Премьер Метте Фредериксен, которую прочат в генсеки НАТО, начала визит в США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая, как пишут в СМИ, может стать следующим генеральным секретарем НАТО, обсудит с Джо Байденом военную помощь Украине
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Зачем премьер Дании прилетела в Вашингтон

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 июня прибыла в Вашингтон, на следующий день у нее запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом. Белый дом, анонсируя визит, пояснил, что «два лидера рассмотрят усилия в качестве союзников по НАТО и близких партнеров по укреплению трансатлантической безопасности» и обсудят военные действия на Украине. Это первый официальный визит датского премьера в США за 11 лет.

В последний раз датский премьер приезжал в Вашингтон для двусторонних переговоров в феврале 2012 года — это была Хелле Торнинг-Шмидт, которую принял Барак Обама. В 2016 году Обама принимал в Вашингтоне лидеров пяти северных стран, включая нового датского премьера Ларса Расмуссена.

При Дональде Трампе отношения между странами заметно ухудшились, когда в 2019 году стало известно о предложении 45-го президента США приобрести Гренландию. Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, в ответ он назвал премьера противной и отменил намеченный на начало сентября 2019 года визит в Копенгаген.

Украинский конфликт и оказание военной помощи Киеву стали катализаторами сближения Вашингтона и Копенгагена. В феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен был с визитом в датской столице, где провел переговоры с министром иностранных дел страны Ларсом Расмуссеном (прежде дважды возглавлял датское правительство). Главной темой встречи был вопрос о заключении двустороннего соглашения в области обороны. Его проект королевство представило американской стороне годом ранее, после объявления Россией о начале спецоперации, но его содержание не разглашалось. По итогам встречи Расмуссен заявил журналистам, что «соглашение должно создать возможность постоянного американского присутствия [в стране], но оно не будет носить массовый характер».

В начале 2023 года министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания может быть готова рассмотреть вопрос о поставках Украине истребителей F-16. По данным Reuters, страна располагает 77 истребителями этого типа, но лишь 30 из них находятся в рабочем состоянии. По итогам встречи в формате «Рамштайн» 25 мая министр обороны США Ллойд Остин и начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли поблагодарили Данию и Нидерланды за их ведущую роль в обучении украинских военных тому, как управлять и обслуживать истребители F-16. Милли тогда же разъяснил позицию Вашингтона насчет поставок истребителей Киеву — они нужны Украине для того, чтобы «изменить динамику на поле боя».

Спустя несколько дней после Фредериксен в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Лондон был одним из главных лоббистов поставок F-16 Украине, хотя сама Великобритания не располагает ими и уже отказалась поставить Киеву свои истребители Typhoon, зато она готова обучать украинских пилотов. По данным Associated Press, кроме создания «коалиции истребителей» Байден может обсудить с премьерами Дании и Великобритании предоставление гарантий безопасности Украине на июльском саммите НАТО в Вильнюсе и вступление Швеции в альянс, которое более года находится в подвешенном состоянии из-за отказа Турции ратифицировать заявку.

Почему обсуждается следующий генсек НАТО

Еще одной причиной, по которой премьер Дании направилась в Вашингтон, может быть ее возможное назначение новым генеральным секретарем Североатлантического альянса в связи с предстоящим в сентябре 2023 года уходом Йенса Столтенберга. По данным Reuters и EUractiv, Фредериксен рассматривается как одна из главных претендентов на этот пост и Белый дом хочет использовать встречу для того, чтобы понять, насколько она подходит на роль первой женщины — генсека альянса. Фредериксен, в свою очередь, как пишет The Times, хочет заручиться поддержкой Байдена, поскольку не является единственным кандидатом.

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Politico отмечает, что Фредериксен соответствует критериям, по которым отбирают главу альянса. Датский премьер — хорошо зарекомендовавший себя на мировой арене лидер государства, стойкий сторонник поддержки Украины (она трижды с начала военных действий посещала эту страну), но не настолько сторонник жесткой линии, как страны Балтии и Польша. Кроме того, в НАТО сильны позиции тех, кто считает, что следующим генсеком должна стать женщина.

Однако, пишет издание, есть факторы, которые работают не на Фредериксен. Прежде всего некоторые члены альянса могут не захотеть видеть на посту генсека очередного представителя Северной Европы (Столтенберг занимал пост премьера Норвегии, а до него НАТО возглавлял экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен). Также Дания отстает по расходам на оборону: согласно последним оценкам НАТО, в 2022 году королевство потратило на нее 1,38% ВВП, в то время как альянс утвердил своей целью довести расходы до 2%. Фредериксен и ее новое правительство пересмотрели бюджет страны в декабре 2022 года и отложили увеличение размера отчислений в НАТО до необходимой суммы до 2030 года.

Сама Фредериксен отрицает, что ее кандидатура рассматривается на пост генсека НАТО. «Я не претендую ни на какие вакансии. Меня пригласили посетить президента Байдена, чего я с нетерпением жду», — цитирует ее Reuters.

Среди других возможных кандидатов на пост генсека Politico называло главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отметив, что у той есть несколько противников из-за ее невпечатляющего портфолио на посту министра обороны ФРГ. Не в пользу и то, что в случае избрания ей придется досрочно покинуть пост главы Еврокомиссии. Также в список потенциальных кандидатов входят премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (сам он отрицает наличие амбиций бороться за пост) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Риши Сунак заявил в понедельник, что Уоллес «пользуется большим уважением среди своих коллег в мире, в том числе с учетом роли, которую он играет на Украине», отвечая на вопрос, может ли Уоллес стать кандидатом на пост генсека НАТО.

В Вашингтоне на встрече с Байденом британский премьер, по информации The Telegraph, будет убеждать американского президента поддержать британского кандидата.

В случае если главам 31 страны — члена альянса не удастся найти замену Столтенбергу до сентября, ему придется остаться на посту еще на несколько месяцев. Полномочия норвежца истекли в сентябре 2022 года, он должен был перейти на пост главы Центробанка Норвегии, однако начало российской военной операции вынудило альянс продлить мандат на год.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Джо Байден НАТО Риши Сунак Столтенберг Дания Военная операция на Украине
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