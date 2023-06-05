NBC узнал о сомнениях Британии в эффективности поставок оружия Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 16:28
8 к 1: сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 19:31
В Белгороде опровергли данные о «переполненных ранеными» больницах Политика, 19:27
Росалкогольрегулирование остановило поставки «Мистера Сидра» Общество, 19:22
«Летний штиль». Эксперты оценили вероятность затишья на крипторынке Крипто, 19:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:01
В Москве начали проверку из-за загоревшегося на детской площадке ребенка Общество, 19:00
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Дело об отравлении «Мистером Сидром» передадут в центральный аппарат СК Общество, 18:42
Сальдо сообщил о разведке небольших групп ВСУ в дельте Днепра Политика, 18:40
Maer вложил в стимулирование спроса на недвижимость более ₽500 млн​ Пресс-релиз, 18:34
Киев назвал вбросом сообщения о смерти Буданова при ракетном ударе Политика, 18:30
SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее руководителя Чанпэна Чжао Крипто, 18:21
В Словакии экс-министру предъявили обвинение за пост о военной операции Политика, 18:20
Акции Apple обновили рекорд на фоне возможной презентации нового продукта Инвестиции, 18:08
Военная операция на Украине ,  
0 

NBC узнал о сомнениях Британии в эффективности поставок оружия Украине

NBC News: в Британии усомнились, что поставки разного типа оружия помогут Украине
Поставки различных типов вооружений не помогут Украине против России — Киеву нужны последовательные поставки определенных видов оружия, в том числе танков Leopard и истребителей F-16, считают британские чиновники
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Поставки Украине различных типов иностранного оружия не приведут к поражению России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на британских чиновников.

По словам источников, для успехов ВСУ в боевых действиях необходимы последовательные поставки определенных видов западной техники, такой как танки Leopard и истребители F-16.

«Нам нужно начать обсуждать, как нарастить производственные мощности Украины для создания собственных вооружений», — заявил NBC News председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.

Он считает, что боевые действия на Украине продлятся гораздо дольше, чем полагают на Западе.

Великобритания не имеет на вооружении F-16, однако в середине мая объявила о решении вместе с Нидерландами создать международную коалицию для обеспечения Украины этими истребителями.

Помимо этого, Великобритания станет первой страной, где начнутся тренировки украинских военных для пилотирования истребителей F-16. Обучение пройдут 20 военных, владеющих английским языком.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Инфобизнес расправил плечи: первый квартал 2023 года принес взрывной рост
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада, в том числе Великобританию, передать Киеву истребители. Госдепартамент США назвал задачу по истребителям приоритетной.

Замглавы администрации президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Киеву нужно больше вооружений для успешного наступления украинской армии — сейчас их может не хватать, добавил он.

МИД России указывал, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария». Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине. Москва предупреждала, что из-за такой военной помощи конфликт будет затягиваться и станет «более болезненным и мучительным для Украины».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Великобритания вооружения поставки оружия
Материалы по теме
Глава Минобороны Германии назвал поставки оружия Украине сменой парадигмы
Политика
США объявили о контракте на поставку Украине одного NASAMS за $285 млн
Политика
Медведев пригрозил превентивным ударом за поставки ядерного оружия Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter