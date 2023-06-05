NBC News: в Британии усомнились, что поставки разного типа оружия помогут Украине

NBC узнал о сомнениях Британии в эффективности поставок оружия Украине

Поставки различных типов вооружений не помогут Украине против России — Киеву нужны последовательные поставки определенных видов оружия, в том числе танков Leopard и истребителей F-16, считают британские чиновники

Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Поставки Украине различных типов иностранного оружия не приведут к поражению России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на британских чиновников.

По словам источников, для успехов ВСУ в боевых действиях необходимы последовательные поставки определенных видов западной техники, такой как танки Leopard и истребители F-16.

«Нам нужно начать обсуждать, как нарастить производственные мощности Украины для создания собственных вооружений», — заявил NBC News председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.

Он считает, что боевые действия на Украине продлятся гораздо дольше, чем полагают на Западе.

Великобритания не имеет на вооружении F-16, однако в середине мая объявила о решении вместе с Нидерландами создать международную коалицию для обеспечения Украины этими истребителями.

Помимо этого, Великобритания станет первой страной, где начнутся тренировки украинских военных для пилотирования истребителей F-16. Обучение пройдут 20 военных, владеющих английским языком.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада, в том числе Великобританию, передать Киеву истребители. Госдепартамент США назвал задачу по истребителям приоритетной.

Замглавы администрации президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Киеву нужно больше вооружений для успешного наступления украинской армии — сейчас их может не хватать, добавил он.

МИД России указывал, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария». Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине. Москва предупреждала, что из-за такой военной помощи конфликт будет затягиваться и станет «более болезненным и мучительным для Украины».