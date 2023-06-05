Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 16:28
Умерла актриса сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня Общество, 22:38
Apple представила свои первые очки смешанной реальности Технологии и медиа, 22:36
Дочь Тутберидзе начнет выступать за Грузию со следующего сезона Спорт, 22:17
Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины Политика, 22:16
Глава ИРИ — РБК: «Блогерское сообщество разобщено и разнородно» Бизнес, 22:07
Глава ИРИ описал «самый негативный» сценарий для Рунета Технологии и медиа, 22:06
Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России Технологии и медиа, 22:05
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Ханссен Политика, 22:01
В работе сервисов Microsoft произошел сбой Технологии и медиа, 21:44
Смогут ли лидеры Дании и США договориться о поставках F-16 Киеву Политика, 21:35
В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя Общество, 21:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:15
Замглавы Росгвардии по ДНР сообщил, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое Политика, 21:05
Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов Политика, 20:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины

Писториус: Берлин примет решение по поставкам Киеву истребителей в течение двух недель

Германия может переосмыслить свою позицию по поставкам истребителей Украине, решение по этому поводу Берлин примет в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью Deutsche Welle (признана иноагентом в России).

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель», — сказал министр.

При этом глава немецкого Минобороны отверг возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшее время, передает корпорация. Говоря о возможности применения переданного Берлином оружия на территории России, Писториус заявил, что «полностью доверяет украинским партнерам». Однако Германия уже обращала внимание, что не хотела бы, чтобы ее оружие применялось для пересечения российской границы, сказал он.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Позднее в Пентагоне сказали, что коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16, возглавят Дания и Нидерланды, также учить военных будет Великобритания. Bloomberg писал, что Нидерланды допускают передачу этих самолетов Киеву.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
«Мы созданы есть мясо»: как инвестор Наваль Равикант следит за здоровьем
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером

Планы западных стран поставить Украине истребители российский МИД назвал движением «по лестнице эскалации». Коренным образом они не изменят ситуацию на поле боя, но еще больше вовлекут Запад в конфликт, утверждают в Кремле.

Теги
Германия истребители поставки оружия Украина Борис Писториус
Материалы по теме
Зеленский пообещал дожить до получения западных истребителей
Политика
Кремль увидел в истребителях для ВСУ спираль эскалации «виток за витком»
Политика
Bloomberg узнал о планах Нидерландов передать Украине истребители F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter