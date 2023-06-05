Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины

Германия может переосмыслить свою позицию по поставкам истребителей Украине, решение по этому поводу Берлин примет в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью Deutsche Welle (признана иноагентом в России).

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель», — сказал министр.

При этом глава немецкого Минобороны отверг возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшее время, передает корпорация. Говоря о возможности применения переданного Берлином оружия на территории России, Писториус заявил, что «полностью доверяет украинским партнерам». Однако Германия уже обращала внимание, что не хотела бы, чтобы ее оружие применялось для пересечения российской границы, сказал он.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Позднее в Пентагоне сказали, что коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16, возглавят Дания и Нидерланды, также учить военных будет Великобритания. Bloomberg писал, что Нидерланды допускают передачу этих самолетов Киеву.

Планы западных стран поставить Украине истребители российский МИД назвал движением «по лестнице эскалации». Коренным образом они не изменят ситуацию на поле боя, но еще больше вовлекут Запад в конфликт, утверждают в Кремле.