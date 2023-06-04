Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины

Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ролике, опубликованном на его странице в Twitter.

«У турецкого президента есть шанс, чтобы стать посредником между украинцами и русскими, как он сделал это с вопросом зерна», — сказал Орбан. Он также отметил, что победа Эрдогана была необходима, «как глоток свежего воздуха». По мнению Орбана, если бы Эрдоган проиграл, «то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми».

В ролике, который опубликовал Орбан, показано, как венгерский премьер посещает инаугурацию Эрдогана 3 июня. На церемонии, которая прошла в парламенте страны, Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре. На инаугурации присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики. Российскую сторону представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре 14 мая ни один из кандидатов не набрал более половины голосов: Эрдоган получил 49,51%, а его соперник, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%. Второй тур голосования состоялся спустя две недели, 28 мая. По результатам окончательных подсчетов бюллетеней Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.



После начала боевых действий на Украине Эрдоган не раз предлагал посредническую помощь Анкары в урегулировании конфликта. Например, в прошлом году в марте Стамбул стал площадкой для переговоров Москвы и Киева, а в июле при участии Турции было заключено соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Потом при посредничестве Турции это соглашение продлевалось. Эрдоган также предлагал организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским.