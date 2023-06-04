Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин Общество, 19:01
Джокович побил рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» Спорт, 18:53
Столтенберг заявил о выполнении Швецией условий для вступления в НАТО Политика, 18:52
Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов в Новой Таволжанке Политика, 18:49
Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины Политика, 18:33
В УПЦ заявили о захвате храма сторонниками ПЦУ Политика, 18:06
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Командующий миссией НАТО в Косово обвинил премьера Курти в эскалации Политика, 18:01
Джокович стал соперником Хачанова за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:53
Рогов заявил о попытке прорыва ВСУ и поляков на запорожском направлении Политика, 17:51
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Гладков согласился встретиться с захватившими военных диверсантами Политика, 17:36
Ферстаппен выиграл третью гонку «Формулы-1» подряд, победив в Испании Спорт, 17:36
SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink Общество, 17:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины

Орбан: у Эрдогана есть шанс стать посредником между Россией и Украиной
Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан
Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ролике, опубликованном на его странице в Twitter.

«У турецкого президента есть шанс, чтобы стать посредником между украинцами и русскими, как он сделал это с вопросом зерна», — сказал Орбан. Он также отметил, что победа Эрдогана была необходима, «как глоток свежего воздуха». По мнению Орбана, если бы Эрдоган проиграл, «то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми».

В ролике, который опубликовал Орбан, показано, как венгерский премьер посещает инаугурацию Эрдогана 3 июня. На церемонии, которая прошла в парламенте страны, Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре. На инаугурации присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики. Российскую сторону представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре 14 мая ни один из кандидатов не набрал более половины голосов: Эрдоган получил 49,51%, а его соперник, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%.

Второй тур голосования состоялся спустя две недели, 28 мая. По результатам окончательных подсчетов бюллетеней Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.
 

После начала боевых действий на Украине Эрдоган не раз предлагал посредническую помощь Анкары в урегулировании конфликта. Например, в прошлом году в марте Стамбул стал площадкой для переговоров Москвы и Киева, а в июле при участии Турции было заключено соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Потом при посредничестве Турции это соглашение продлевалось. Эрдоган также предлагал организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Виктор Орбан Венгрия Украина посредник мирное урегулирование
Материалы по теме
Кремль подтвердил планы встречи Путина с Эрдоганом
Политика
Hürriyet узнал о планах Путина и Зеленского посетить Турцию
Политика
Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter