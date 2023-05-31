Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана

Президент России не поедет на инаугурацию турецкого лидера, но намерен в обозримой перспективе провести с ним двустороннюю встречу, говорили в Кремле

Предвыборный плакат Реджепа Тайипа Эрдогана (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — сказал он, отвечая на вопрос, кто представит российскую сторону на мероприятии.

Президент Владимир Путин не поедет на инаугурацию, не получал соответствующего приглашения и в Турции нет практики участия иностранных лидеров в таких мероприятиях, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.

После победы Эрдогана на выборах Путин созвонился с ним и поздравил, оба лидера намерены в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу, сообщал Песков. О том, что российский президент намерен прибыть в Турцию для встречи с Эрдоганом, писала газета Hürriyet со ссылкой на источники. Это же, по данным издания, намерен сделать и украинский президент Владимир Зеленский. С ним Эрдоган тоже разговаривал после победы на выборах.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. Эрдоган набрал 42,18% голосов, а его соперник, кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, — 47,84%.