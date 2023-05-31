Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Да, Вячеслав Викторович Володин», — сказал он, отвечая на вопрос, кто представит российскую сторону на мероприятии.
Президент Владимир Путин не поедет на инаугурацию, не получал соответствующего приглашения и в Турции нет практики участия иностранных лидеров в таких мероприятиях, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.
После победы Эрдогана на выборах Путин созвонился с ним и поздравил, оба лидера намерены в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу, сообщал Песков. О том, что российский президент намерен прибыть в Турцию для встречи с Эрдоганом, писала газета Hürriyet со ссылкой на источники. Это же, по данным издания, намерен сделать и украинский президент Владимир Зеленский. С ним Эрдоган тоже разговаривал после победы на выборах.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. Эрдоган набрал 42,18% голосов, а его соперник, кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, — 47,84%.