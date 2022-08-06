Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Теннисист Циципас словами «это поможет» отреагировал на снятие Надаля Спорт, 14:05
Минобороны заявило о разминировании объектов промышленности в Мариуполе Политика, 14:03
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 13:50
Минобороны сообщило об уничтожении аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном Политика, 13:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:37
Матч «Ювентус» — «Атлетико» отменили из-за обострения ситуации в Израиле Спорт, 13:36
На замглавы администрации Новой Каховки совершили покушение Политика, 13:34
Азербайджан усиливает давление в Карабахе Политика, 13:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции Политика, 13:05
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:02
Тарпищев призвал не переоценивать выход Медведева в финал турнира ATP 250 Спорт, 12:59
Боррель пригласил лидеров Сербии и Косово в Брюссель на переговоры Политика, 12:57
Курский губернатор сообщил о попытке диверсии на военном аэродроме Политика, 12:55
Травмированный рекордсмен сборной России высказался о силовом от Емелина Спорт, 12:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится за столом переговоров, и счел необходимым делать шаги для возобновления переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести в Турции встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ после визита в Россию, передает телеканал TRT Haber.

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду, что, несмотря на трудности, украинский кризис решится на столом переговоров. Эрдоган назвал примером позитивного результата диалога России и Турции заключение сделки об экспорте зерна с Украины и счел необходимым делать шаги для возвращения сторон к переговорам в Стамбуле.

Кулеба заявил, что Киев не разделяет оптимизм Турции по диалогу с Москвой
Политика
Дмитрий Кулеба

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 5 августа, встреча продлилась примерно четыре часа. По их итогам президенты приняли совместное заявление. Они договорились перевести часть оплаты за поставки российского газа в Турцию в рубли, отстаивать суверенитет Ливии и территориальную целостность Сирии и вместе бороться с терроризмом на ее территории. Также лидеры Турции и России выступили за полное выполнение соглашения о зерновом экспорте, в том числе о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Москва и Киев начали переговоры о мирном урегулировании через несколько дней после начала спецоперации России на Украине. Их важным этапом стала встреча делегатов двух стран в конце марта в Стамбуле, Путин называл ее итоги «прорывом», однако уже в апреле сообщал, что диалог зашел в тупик из-за отхода властей Украины от первоначальных договоренностей. В середине мая Москва и Киев полностью приостановили переговоры.

В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Согласно документу, следить за погрузкой зерна будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Первый сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Рецепт от баннерной слепоты: какая реклама сегодня наиболее эффективна
Статьи
Pro
Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Andrea Leon / Unsplash Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Ragnar Vorel / Unsplash Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы
Статьи

В рамках соглашения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательство способствовать снятию санкций против российского продовольствия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснял, что речь идет об ограничительных мерах в сфере страхования и запрете на допуск российских кораблей в зарубежные порты и иностранных судов — в российские. «Будем рассчитывать, что у него это получится», — заявлял Лавров. 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Военная операция на Украине Владимир Зеленский
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь с решением о вывозе зерна с Украины
Политика
Кремль назвал условие для переговоров об экспорте металлов с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter