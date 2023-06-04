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Эрдоган встретился с генсеком НАТО после инаугурации

Эрдоган и генсек НАТО Столтенберг провели встречу в закрытом режиме в Стамбуле
Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган
Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в закрытом режиме, сообщает газета Star.

Встреча прошла в офисе президента в Долмабахче в Стамбуле. Она продлилась час. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО.

1 июня Столтенберг говорил, что приедет в Турцию, чтобы обсудить членство Швеции в альянсе. Он сообщал о планах «продолжить обсуждение того, как мы можем обеспечить максимально быстрое присоединение Швеции».

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в середине прошлого мая. Эрдоган говорил, что Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отмечал, что скандинавские страны служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду запрещенную в Турции «Рабочую партию Курдистана» (РПК).

В середине марта президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предприняли «искренние шаги» и Турция готова начать процесс ратификации членства. После этого Финляндия вступила в НАТО.

В апреле министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке».

 

Теги
Турция НАТО Реджеп Тайип Эрдоган встреча Стамбул
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