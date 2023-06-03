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Эрдоган стал президентом Турции до 2028 года

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции в третий раз
Эрдоган официально стал президентом Турции в третий раз. Он пробудет на посту до 2028 года

Эрдоган стал президентом Турции до 2028 года
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Реджеп Тайип Эрдоган официально стал президентом Турции, принеся присягу на церемонии инаугурации в Великом национальном собрании страны. Это уже третий срок Эрдогана на этом посту. Он будет президентом Турции еще пять лет.

На церемонии инаугурации, которая прошла в парламенте страны, Эрдоган принес присягу и получил протокол о победе во втором туре. На инаугурации присутствовали 21 глава государства, 13 премьер-министров и другие политики. Российскую сторону представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

У власти Эрдоган находится уже два десятка лет — пост президента он занял в 2014 году, а до этого с 2003 года был премьер-министром. В 2017 году, после конституционной реформы, Эрдоган ликвидировал пост премьера и забрал в свои руки всю полноту власти.

По Конституции президент Турции не может находиться на посту более двух сроков. Однако Минюст Турции «обнулил» второй срок Эрдогана, заявив, что он не идет в счет после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.

Президентские выборы в Турции прошли в мае. В первом туре 14 мая ни один из кандидатов не набрал более половины голосов: Эрдоган получил 49,51%, а его соперник, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.

Второй тур голосования состоялся спустя две недели, 28 мая. По результатам окончательных подсчетов бюллетеней, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.

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Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорили, что второй раунд выборов был хорошо организован и дал гражданам возможность выбора между «реальными политическими альтернативами».

В то же время, подчеркивали они, со стороны обоих кандидатов звучали «провокационные и дискриминационные высказывания» и обвинения в сотрудничестве с террористами, а существующие в стране ограничения свободы слова создали неравные условия борьбы и дали «несправедливое преимущество» действующему лидеру Эрдогану.

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Реджеп Тайип Эрдоган инаугурация
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