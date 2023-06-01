В Турции подвели итоги президентских выборов

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Согласно окончательным итогам прошедшего в конце мая второго тура президентских выборов в Турции, победивший на них Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,82%, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) страны Ахмет Йенер, передает CNNTürk.

По предварительным подсчетам голосов, Эрдоган набрал 52,16%, а Кылычдароглу — 47,84%.

Всего во втором туре, который прошел 28 мая, проголосовали более 54 млн избирателей, из них почти 2 млн — за рубежом.

«Я высоко оцениваю самоотверженную работу YSK и всей нашей организации», — сказал Йенер.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более половины голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорили, что второй раунд выборов был хорошо организован и дал гражданам возможность выбора между «реальными политическими альтернативами».

В то же время, подчеркнули они, со стороны обоих кандидатов звучали «провокационные и дискриминационные высказывания» и обвинения в сотрудничестве с террористами, а существующие в стране ограничения свободы слова создали неравные условия борьбы и дали «несправедливое преимущество» действующему лидеру Эрдогану.

После победы во втором туре Эрдогана поздравили многие мировые лидеры, в том числе президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. На инаугурацию Эрдогана от России поедет спикер Госдумы Вячеслав Володин.