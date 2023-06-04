Патриарх Кирилл поцеловал витрину с иконой «Троица» перед началом службы

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Власов / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал божественную литургию в храме Христа Спасителя, куда ночью из Третьяковской галереи привезли икону Андрея Рублева «Троица», передает ТАСС.

Служба в храме проходит по случаю Дня Святой Троицы. В начале литургии патриарх поцеловал стеклянную витрину, за которой находится сама икона. На богослужении присутствовали сотни верующих, а также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Икона будет доступна для поклонения верующих с 4 до 18 июня с 10:00 до 19:00 (в воскресенье — после литургии). В целях обеспечения температурно-влажностного режима пускать к иконе будут с перерывами продолжительностью до 60 минут.

Рублев создал икону «Троица» в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, была передана Третьяковской галерее в 1929 году.

15 мая президент Владимир Путин решил передать икону Русской православной церкви. В Кремле объяснили, что такое решение было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

При этом экспертный совет Третьяковской галереи, где находилась икона, выступал против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием. Как объясняли РБК эксперты, икону «категорически нельзя трогать и перевозить», так как у нее идет отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи. — РБК) от основы и идет шелушение красочного слоя.

В итоге было решено, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. После 4 июня «Троица» пробудет в храме две недели, после чего ее направят на реставрацию, а затем вернут обратно. После года нахождения в храме Христа Спасителя икона отправится в Троице-Сергиеву лавру.