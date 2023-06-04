Кадры перевозки «Троицы» из Третьяковки в Храм Христа Спасителя

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В субботу вечером, 3 июня, икону Андрея Рублева «Троица» перевезли из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя. Ее установили в капсуле на две недели — в храме она будет доступна для поклонения до 18 июня. После этого икону заберут в галерею обратно на реставрацию.

Икону перевезли на специальном автомобиле с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщили в Минкультуры. В храме ее поместили в специальную капсулу, в котором будут «строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», добавили в ведомстве.

В РПЦ сообщали, что икона пробудет в Храме Христа Спасителя в течение года, после этого ее собираются перевезти в Троице-Сергиеву лавру.