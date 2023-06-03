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Правительство Венгрии показало видео с Крымом в составе России

Правительство Венгрии показало видео с призывом к миру и Крымом в составе России

Правительство Венгрии опубликовало на своем Youtube-канале видеоролик с картой Украины, на которой Крым изображен как часть России.

Венгерское правительство опубликовало видеозапись три дня назад, однако украинские СМИ обратили внимание на него только 2 июня. На кадрах красным цветом изображена карта Украины, территории всех соседних стран, включая Россию, окрашены в серо-зеленый цвет. При этом Крым обозначен как российская территория.

Telex и Nepszava отмечают, что на видеозаписи содержится призыв к миру. Власти страны не раз призывали к началу мирных переговоров. Премьер Венгрии Виктор Орбан призывал не допустить контрнаступления Украины. Начало активных военных действий приведет к «кровавой бойне», говорил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали его результаты, Киев считает территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля сказал, что украинские силы планируют вернуть полуостров под контроль Киева во время предстоящего контрнаступления. О планах начать его украинские власти говорили неоднократно. В конце мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление может начаться «завтра или через неделю». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк за несколько дней до этого утверждал, что контрнаступление Украины уже началось.

Россия отслеживает заявления Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий, заявляли в Кремле. Крым является неотъемлемой частью России, и любые претензии на него получат должный ответ, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Предпосылок для мирного диалога России и Украины сейчас, по его словам, нет.

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