Венгрия предложила дать площадку для переговоров России и Украины

Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Венгрия готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров, заявил «РИА Новости» глава МИДа Петер Сийярто в кулуарах форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Алма-Ате.

Он сказал, что выступал с таким предложением в самом начале конфликта. «Я предложил обеим сторонам — [главе МИД России] Сергею Лаврову и [главе офиса президента Украины] Андрею Ермаку — о том, что Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого», — заверил министр.

Сийярто сказал, что поддерживает предложенный Китаем мирный план — по его мнению, главное — начать переговоры. «Если говорить о китайском мирном плане — мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых — он о мире», — объяснил дипломат свою позицию.

Венгерский министр призвал к усилению «риторики мира», потому что «большинство людей в мире хочет мира».

В мае Сийярто посетил Китай, чтобы обсудить «усилия в пользу мира». По его словам, Будапешт поддерживает мирный план, предложенный Пекином, по двум причинам: «потому что, с одной стороны, речь идет о мире, а с другой — он [план] есть».

Китай в годовщину начала российской военной операции на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов, предложив, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что если в плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой проект нереализуем. Российская сторона идеи Пекина приветствовала.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая неоднократно выступала с антиукраинской риторикой. В апреле премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Украина — это экономически не существующая страна, поскольку в финансовом плане ее поддерживают западные страны. По его словам, конфликт «тут же прекратится», как только США и Евросоюз решат больше не финансировать Киев. Политик подчеркнул, что долгосрочной такая помощь быть не может.