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Атака беспилотников на Москву ,  
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В Совфеде предложили дать ЧОПам право сбивать дроны

Сенатор Шейкин предложил дать ЧОПам право сбивать беспилотники

Власти должны рассмотреть возможность дать частным охранным предприятиям (ЧОПам) право сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняют представители силовых ведомств. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Артем Шейкин, передает ТАСС. Сенатор отвечал на вопрос об атаках беспилотников на Москву и Московскую область.

Такое решение, по его мнению, позволило бы защитить критически важные и другие объекты, которые охраняются не силовыми ведомствами.

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. В результате пострадали два человека, также повреждения получили три дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев писал, что в Подмосковье работала ПВО, а на подлете к столице сбили несколько беспилотников. Минобороны сообщило, что пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев не имеет прямого отношения к произошедшему.

В ночь на 3 мая атаке подвергся Кремль. В пресс-службе Кремля обвинили в этом Украину, Киев свою причастность отрицает.

Московская область также не раз подвергалась атакам дронов с начала российской спецоперации. В марте в подмосковном городе Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи, в результате никто не пострадал, ЛЭП также не получила повреждений. В конце февраля беспилотник упал вблизи деревни Губастово под Коломной. Жертв и разрушений на земле не было. Источники РБК говорили, что на аппарате нашли украинскую маркировку.

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В марте группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном внесла в нижнюю палату законопроект о борьбе с беспилотниками. Авторы предлагали наделить МВД, ФСБ, Росгвардию, СВР, ФСИН и другие организации правом уничтожать беспилотники в воздухе, на воде и на земле. В середине мая Госдума приняла его в первом чтении.

Теги
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