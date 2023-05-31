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Индия зафиксировала рост импорта российской нефти в 14 раз

Резервный банк Индии: импорт нефти из России вырос в 14 раз
BRENT BRENT $72,46 -2,23%
Фото: Olaf Krüger / Global Look Press
Фото: Olaf Krüger / Global Look Press

Импорт Индией нефти из России в 2022–2023 финансовом году увеличился в 14 раз. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на годовой отчет Резервного банка Индии.

По данным регулятора, импорт российской сырой нефти увеличился до $31,02 млрд (в прошлом году — $2,2 млрд). Российская доля в поставках углеводородов на индийский рынок возросла на 17,1 п.п., с 2 до 19,1%, отмечается в документе.

Благодаря тому, что индийские нефтеперерабатывающие заводы получили доступ к большим объемам российской сырой нефти по сильно сниженным ценам, общий импорт Индией сырой нефти вырос на 50,7%, с $107,5 млрд до $162,2 млрд, отмечает издание.

Теперь Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в страну, опередив Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

Раньше Индия редко покупала российскую нефть из-за высокой стоимости фрахта, отмечал Reuters. Однако в декабре ЕС и страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере $60 за баррель. После этого Москва начала искать покупателей сырья на азиатских рынках. В минувшем апреле поставки российской нефти в Индию впервые превысили ее совокупный импорт в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

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В мае верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что хотя Индия и не нарушает санкции, покупая российскую нефть, но попадающие в Европу дизель и бензин из российского сырья подпадают под действие ограничений. В ответ на это заявление глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар сказал, что, прежде чем угрожать, Боррелю стоит изучить документы ЕС.

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Теги
Татьяна Пухова
Индия российская нефть нефть
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