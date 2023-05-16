Боррель предложил ограничить поставки нефтепродуктов из Индии в Евросоюз

Индия не нарушает санкции, покупая российскую нефть по цене ниже введенного потолка. Но если страна использует эту возможность, чтобы стать центром переработки и поставки нефтепродуктов в ЕС, то нужно принять меры, заявил Боррель

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Евросоюз должен ограничить возможность Индии перепродавать российскую нефть в качестве переработанных продуктов, заявил Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Если дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти, что, безусловно, является обходом санкций, то страны ЕС должны принять меры», — сказал он.

Сам факт того, что Индия покупает российскую нефть, — это «нормально» и находится в рамках санкций, тем более с учетом потолка цен Нью-Дели может приобретать сырье гораздо дешевле, продолжил Боррель. «Но если они используют эту возможность для того, чтобы стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, мы должны действовать», — отметил верховный представитель ЕС.

С таким заявлением он выступил накануне встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия в декабре ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, в феврале ограничение распространилось и на нефтепродукты. Россия западные санкции сочла незаконными и перенаправила потоки сырья в Азию. В итоге, как сообщает Bloomberg, отгрузка российской сырой нефти на международные рынки почти не сократилась, а с апреля по май и вовсе выросла до максимума — в среднем до около 3,55 млн баррелей в сутки. Главными покупателями нефти за последний месяц стали Индия (1,87 млн баррелей), Китай (1,01 млн) и Турция (0,18 млн). В Европу российская нефть за прошедший месяц почти не поставлялась, пишет агентство.

В Индии импорт российской нефти в апреле впервые превысил поставки в страну из Саудовской Аравии и Ирака, подсчитали в аналитической компании Vortexa. Нью-Дели не присоединился к западным санкциям, но, как ранее сообщал Bloomberg, банки страны рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже потолка цен. Государственный банк Индии и Банк Бароды предупредили местные НПЗ, что не будут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.