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В МИД Индии отреагировали на угрозы Борреля из-за российской нефти

МИД Индии: Боррелю следует посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать Индии из-за нефти
Боррель ранее заявил, что если Индия отправляет продукты переработки российской нефти в ЕС, то союз должен принять меры против этого. В МИД Индии напомнили, что регламент Евросоюза разрешает такие поставки
Глава МИД Индии&nbsp;Субраманьям Джайшанкар
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар (Фото: Francis Mascarenhas / Reuters)

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю стоит изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за того, что она продает продукты переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, передает агентство ANI.

Боррель 16 мая заявил, что если «дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти», то это считается обходом санкций и ЕС должен «принять меры».

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета [ЕС] 833/2014», — сказал Джайшанкар, обращаясь к Боррелю. Указанный документ — это регламент об антироссийских санкциях в связи с ситуацией на Украине. ЕС в своих разъяснениях по ограничениям отмечал, что ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти, в союз можно.

Боррель назвал «нормальным» тот факт, что Индия покупает российскую нефть, это в рамках санкций, тем более с учетом потолка цен Нью-Дели может приобретать сырье гораздо дешевле. Однако если Индия стремится «стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу», то он должен «действовать», заявил дипломат.

После того, как ЕС ввел эмбарго на поставки морским путем российской нефти и нефтепродуктов, Москва переориентировала поставки на Восток. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. В марте этого года, как сообщало агентство Bloomberg, из Россию в Индию поступал 1,64 млн барр. в день, хотя годом ранее — только 68,6 тыс. барр. Страна обогнала по поставкам прошлых лидеров по экспорту нефти в Индию — Ирак и Саудовскую Аравию. В апреле, прогнозировала аналитическая компания Kpler, Индия могла стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу в связи с превышением объемом экспорта 360 тыс. барр. в сутки.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нефть Индия Евросоюз Жозеп Боррель
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