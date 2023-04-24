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В правительстве Индии сообщили о задержках при оплате российской нефти

Министр нефти: индийские компании сталкиваются с задержками при оплате нефти из России
Индийским компаниям приходится искать альтернативные механизмы для оплаты поставок российской нефти, которая превышает ценовой потолок
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Индийские компании иногда сталкиваются с задержками при оплате российской нефти по цене выше лимита, установленного западными странами ($60 за баррель), заявил министр нефти Индии Панкадж Джейн, передает Reuters.

Он пояснил, что Индии «никто не мешает покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень». В случае, если цена на российскую нефть выше «ценового потолка», компании самостоятельно ищут альтернативные механизмы расчетов. Однако министр отметил, что большая часть поставок российской нефти в Индию осуществляется по цене ниже предельной.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.

В прошлом Индия редко покупала российскую нефть из-за высокой стоимости фрахта, отмечает Reuters. Но после отказа западных стран от российской нефти ситуация изменилась. Россия за последний год впервые обогнала Ирак и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а Саудовская Аравия опустилась на третье место, пишет Reuters.

Дешевая нефть из России начала замещать ближневосточную. Доля стран ОПЕК в нефтяном импорте Индии в марте 2023 года сократилась до минимума за последние 22 года: 59 вместо 72% в 2021 году. Доля нефти из России достигает 23%.

В попытке поддержать цены на дешевеющую нефть страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу в мае, но, по оценкам аналитиков, это решение может оказаться убыточным для ближневосточных участников альянса. «Российская нефть уже дешевле, чем аналогичные ближневосточные сорта, и, похоже, ОПЕК наносит ущерб себе, сокращая добычу», — сказал аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак. По его словам, запланированное сокращение добычи подняло мировые цены на нефть и в то же время уменьшило скидки на российское сырье по отношению к эталонным маркам Brent и Dubai.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
потолок цен на нефть Индия экспорт нефти
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