Посольство предложило США «заняться самоанализом» по ядерному оружию

Соединенным Штатам стоит заняться самоанализом в вопросе распространения ядерного оружия. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в своем телеграм-канале.

Посольство обратило внимание на критику со стороны США из-за перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию. В дипмиссии подчеркнули, что Минск и Москва имеют право обеспечивать свою безопасность теми способами, которые «считают необходимыми в условиях <...> гибридной войны».

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии». Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», — заявили в посольстве.

О размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО) в конце марта объявил президент России Владимир Путин. Специально для этого вооружения в стране планировали построить хранилище. Минобороны объясняло размещение в Белоруссии ТЯО отказом Соединенных Штатов вывести ядерное оружие с территории Европы, а также угрозой со стороны НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу при этом подчеркивал, что решение о его применении, как и контроль над оружием, останутся за Москвой.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что необходимая подготовка, в том числе мест хранения, завершена. Ядерное оружие начали перемещать из России на территорию Белоруссии, сказал он 25 мая.

В Евросоюзе размещение ядерного оружия в Белоруссии сочли безответственной эскалацией и пригрозили санкциями. Представитель НАТО заверил, что блок отслеживает ситуацию. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что оценивает перспективу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии «чрезвычайно негативно».