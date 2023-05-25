Лукашенко заявил, что перемещение российского ядерного оружия началось

Белоруссия подготовила места хранения для ядерного оружия, о передаче которого Москва объявила в марте. При этом Лукашенко не уточнил, находятся ли уже боеприпасы на территории Белоруссии. Контроль за ними остается за Россией

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов, передает БелТА. Об этом он сказал в ответ на вопрос о том, что он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на Евразийском экономическом форуме в Москве.

«Надо было подготовить там (в Белоруссии. — РБК) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал Лукашенко. На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно».

Президент Белоруссии добавил, что Минск ответственно отнесется к размещенному российскому ядерному оружию и «все будет в порядке».

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне также заявил, что контроль и решение по применению размещенного в Белоруссии ядерного оружия остается за Москвой. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его «безответственной эскалацией» и сообщил, что Брюссель готов ответить на него новыми санкциями.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отмечал, что в случае продолжения агрессивной риторики Запада Минск разместит и стратегическое ядерное оружие.