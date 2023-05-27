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Военная операция на Украине ,  
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Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском

Экс-генпрокурор Украины Луценко: российские силы полностью контролируют Артемовск

Российские силы полностью контролируют Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинского пятого канала.

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — сказал Луценко (цитата по «Страна.ua»)

Дальнейшая оборона Артемовска, по словам Луценко, не имела для Украины смысла. «Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет», — сказал он.

Луценко служил в районе Артемовска оператором беспилотников. В начале марта он сообщил, что получил персональный приказ покинуть город.

Российское Минобороны объявило о взятии Артемовска 21 мая. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил военных и бойцов ЧВК «Вагнер» со взятием города и пообещал наградить всех отличившихся.

Киев потерю Бахмута официально не признает. 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в городе и «выполняют важную задачу».

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В конце апреля, когда бои в Артемовске еще продолжались, Зеленский сказал, что потеря Киевом этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. В случае сдачи Артемовска линия фронта будет прорвана и украинские войска будут вынуждены отступать на запад, говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском
Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском

Теги
Артёмовск (Бахмут) Украина Юрий Луценко

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