Экс-генпрокурор Украины заявил о персональном приказе покинуть Артемовск

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил приказ покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Луценко отметил, что служит в этом районе оператором беспилотников.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу <…>, тоже перевели на другое направление», — написал он.

Луценко назвал приказ «мелкой политической местью», раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что его «друзья» «не спешат занять места в окопах». При этом бывший генпрокурор признал, что «приказ есть приказ», и согласился его выполнять.

Луценко занимал пост генпрокурора Украины с мая 2016 года, 29 августа 2019-го подал прошение об отставке. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. В октябре того же года Государственное бюро расследований страны возбудило в отношении бывшего генпрокурора уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением. Дело завели по заявлению главы правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Оно касалось возможного сговора Луценко с бывшими народными депутатами относительно незаконного игорного бизнеса. Луценко все обвинения опровергал.

Артемовск находится примерно в 60 км к северу от Донецка, бои в окрестностях города идут несколько месяцев.

Зеленский в конце февраля назвал ситуацию в Артемовске «постоянно сложной» для ВСУ. Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможет». При этом глава государства подчеркивал, что город не будут удерживать любой ценой.

В тот же день, 28 февраля, замглавы украинского Минобороны Анна Маляр сообщила, что командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский решил направить в город подкрепление.

Советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский допускал «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) позднее сделали вывод, что украинские силы готовят условия для ухода из города.