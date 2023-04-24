Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут оставить Артемовск

Зеленский заявил, что если ВСУ отступят из Артемовска, у России появится плацдарм для наступления. Советник Пушилина ранее заявил, что российские войска контролируют около 90% города

Фото: Mykola Tys / EPA / ТАСС

Украина не станет отказываться от удержания Артемовска (укр. — Бахмут), поскольку потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, ситуация в городе остается сложной для ВСУ, однако военные не намерены отступать. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет [России] расширить фронт», — подчеркнул Зеленский.

Al Arabiya отмечает, что в случае потери Украиной Артемовска следующими могут стать Краматорск и Славянск (находятся в ДНР, республика вошла в Россию по итогам референдума в сентябре 2022 года).

Украинский президент также указал, что в настоящее время ВСУ занимаются подготовкой к контрнаступлению, при этом преуменьшив значение утекших в Сеть документов Пентагона США.

В конце марта в Генштабе вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских военных в Артемовске. Зеленский не раз отмечал, что в городе очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», обещал он в начале апреля.

19 апреля советник Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли около 90% территории Артемовска, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия. В тот же день Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали населенный пункт с северной и южной окраин.

The Washington Post писала, что еще в январе США предупреждали Украину, что Артемовск невозможно удержать. Вашингтон отметил, что ВСУ могут попасть в окружение, если не отступят «в течение следующего месяца». Киев проигнорировал предупреждение, уточнила газета.