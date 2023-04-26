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Глава СНБО Украины объяснил последствия сдачи Артемовска

Глава СНБО Украины: сдача Артемовска приведет к обвалу фронта и отступлению ВСУ на запад
Глава СНБО подчеркнул, что в случае сдачи Артемовска линия фронта будет прорвана и украинские войска будут вынуждены отступать на запад. О том, что в городе тяжелая для ВСУ ситуация, ранее говорил Владимир Зеленский
Артёмовск (Бахмут)
Артёмовск (Бахмут) (Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters)

Отступление украинских сил из Артемовска (украинское название — Бахмут) приведет к обвалу фронта, из-за чего ВСУ будут вынуждены отступать на запад. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Первый».

«Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», — сказал он.

Данилов уточнил, что, по мнению украинских военных, этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта «не посыпалась».

В конце марта в Генштабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских военных в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», обещал он в начале апреля.

19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли около 90% территории Артемовска, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия. В тот же день Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали населенный пункт с северной и южной окраин. Накануне оборонное ведомство заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в город.

26 апреля Командующий силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко приехал в Артемовск, где ознакомился с ситуацией и пообщался с военными. Он оценил обстановку в городе как сложную, но заявил, что украинские войска «знают, что нужно делать и как действовать в текущих условиях».

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The Washington Post ранее писала, что США еще в январе предупреждали Украину, что Артемовск невозможно удержать. Вашингтон отмечал, что ВСУ могут попасть в окружение, если не отступят «в течение следующего месяца». Киев проигнорировал предупреждение, уточнила газета.

Глава СНБО Украины объяснил последствия сдачи Артемовска
Глава СНБО Украины объяснил последствия сдачи Артемовска

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Артёмовск (Бахмут) отступление Алексей Данилов СНБО Военная операция на Украине
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