«РИА Новости» показало Артемовск после боев за город

Агентство «РИА Новости» опубликовало видеоролик со съемками города Артемовск в ДНР после длительных боев за него.

Сражение за город продолжалось несколько месяцев.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 мая заявил, что в городе, по предварительным данным, мирных жителей нет.



«Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, «Вагнера» весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет», — сказал он.

В городе также начало работать МВД Донецкой народной республики, уточнил Пушилин. «На следующем этапе заводим туда МЧС для оценки объема по разминированию, как и в предыдущих освобожденных городах надо проверить каждое здание — каждый метр», — добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что потери ЧВК в боях за Артемовск составили около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные. По словам Пригожина, всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных. В целом вместе с контрактниками в боях за Артемовск у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.



«За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Пригожин.