«РИА Новости» показало Артемовск после боев за город

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 17:00
В ворота резиденции премьера Великобритании врезался автомобиль Общество, 20:09
Росздравнадзор исключил дефицит контактных линз в России Общество, 20:04
Бывшая первая ракетка Украины не пожала руку россиянке после матча Спорт, 20:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:54
Военная операция на Украине. Карта на 25 мая Политика, 19:49
Су-27 и Су-35 перехватили бомбардировщики США над Балтикой Политика, 19:42
Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной Политика, 19:31
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В треках Scally Milano нашли дискредитацию армии и пропаганду наркотиков Политика, 19:21
Дзюба после продления контракта с «Локомотивом» пообещал «еще пошуметь» Спорт, 19:17
«Газпром» опроверг переговоры об управлении над турецкой BOTAS Политика, 19:13
МВД объявило в розыск экономиста Константина Сонина Политика, 19:05
«РИА Новости» показало Артемовск после боев за город Политика, 19:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:00
Пашинян и Алиев поспорили из-за коридоров Политика, 19:00

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» показало Артемовск после боев за город

«РИА Новости» показало Артемовск после боев за город

Агентство «РИА Новости» опубликовало видеоролик со съемками города Артемовск в ДНР после длительных боев за него.

Сражение за город продолжалось несколько месяцев.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 мая заявил, что в городе, по предварительным данным, мирных жителей нет.

«Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, «Вагнера» весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет», — сказал он.



В городе также начало работать МВД Донецкой народной республики, уточнил Пушилин. «На следующем этапе заводим туда МЧС для оценки объема по разминированию, как и в предыдущих освобожденных городах надо проверить каждое здание — каждый метр», — добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что потери ЧВК в боях за Артемовск составили около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные. По словам Пригожина, всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных. В целом вместе с контрактниками в боях за Артемовск у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.

«За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Пригожин.

Теги
Артёмовск (Бахмут) видео

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
На Украине сообщили о возвращении 106 пленных с артемовского направления
Политика
Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Политика
Пушилин заявил о начале работы МВД в Артемовске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter