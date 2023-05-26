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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто заявил о нападках на Венгрию из-за Украины

Петер Сийярто: Венгрия и Сербия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Венгрия и Сербия подвергаются нападкам со стороны либеральных сил, так как они хотят мира на Украине и отстаивают свои национальные интересы. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе выступления с речью перед началом митинга в поддержку правящей партии Сербии в Белграде, передает Magyar Nemzet.

Будапешт и Белград, по словам Сийярто, подвергаются нападкам со стороны «международного либерального мейнстрима».

«Почему они нападают на нас? Потому что мы, венгры и сербы, отстаиваем себя и свои национальные интересы, и мы можем это сделать, потому что у нас есть сильные лидеры», — сказал он. — Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине. Они нападают на нас потому, что мы придерживаемся семейных ценностей, за то, что мы отказываемся подчиняться посторонним», — продолжил Сийярто.

Венгрия с начала российской спецоперации на Украине неоднократно отказывалась поддержать европейские санкции против Москвы. В частности, в конце мая, Будапешт отверг ограничения в отношении российской атомной энергетики. Страна не примет и не поддержит какие-либо санкции в этой сфере, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, говорил Сийярто. При этом министр не исключал, что ЕС будет давить на Венгрию, чтобы она перестала препятствовать принятию новых санкций и не мешала принятию Украины в ЕС.

Сербия после начала спецоперации не стала вводить против санкции против России. Как отмечал президент страны Александр Вучич, тема присоединения Сербии к международным санкциям против России является главной для посещающих республику западных чиновников. Они постоянно требуют, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, говорил глава государства.

Вучич не раз публично выражал сомнение, что Сербия сможет не вводить санкции против России в течение долгого времени. Белград лишился союзников из-за этой позиции и был вынужден осудить в ООН действия России на Украине, говорил он. При этом Вучич подчеркивал, что не считает Сербию чем-то обязанной России.

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Теги
Сийярто Петер Венгрия Сербия Украина

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