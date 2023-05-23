Боррель пообещал решить проблему с Венгрией

Проблема с блокировкой военного транша Украине будет решена, заявил Боррель. Выделение помощи не согласовала Венгрия. Она требует от Киева отменить санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank

Жозеп Боррель (Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters)

Венгрия продолжает блокировать выделение новых военных траншей на оружие Украине из Европейского фонда мира, но эта проблема будет решена, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны ЕС. Трансляцию вел телеканал Negocios TV.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового военного транша], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — заявил Боррель.

На прошлой неделе Будапешт заблокировал выделение из Европейского фонда мира €500 млн на вооружения для Украины, сообщило ASNA. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выделение средств не будет согласовано, пока Украина не отменит санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank.

Банк попал под ограничения со стороны Киева в начале мая. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло его в список международных «спонсоров войны». Как считают в Киеве, банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР».

Российские власти не раз критиковали военную помощь Украине, обвиняя западные страны во все большей вовлеченности в конфликт. В Кремле подчеркивали, что такая помощь не помешает Москве достичь целей спецоперации.