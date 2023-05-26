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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о сборе штаммов птичьего гриппа Киевом на фоне вспышек

Минобороны: на Украине собирали способные к передаче между видами штаммы птичьего гриппа
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

На Украине собирали высокопатогенные и способные к передаче между видами штаммы птичьего гриппа, в том числе H5N8 с летальностью до 40% «при передаче человеку», заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По данным Минобороны, это делалось по заказу Пентагона.

На этом фоне вызывает озабоченность рост заболеваемости птичьим гриппом в России и странах Европы, отметил Кириллов. По его словам, в России с начала года зафиксировано 32 вспышки вируса, за последнюю неделю случаи заражения выявлены на птицеводческих предприятиях Кировской и Ярославской областей.

Ущерб российской сельскохозяйственной отрасли от птичьего гриппа за последние три года Кириллов оценил в 4,5 млрд руб., было уничтожено более 10 млн домашних птиц.

4 мая в нескольких районах Йошкар-Олы ввели карантин из-за птичьего гриппа. В управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщали до этого, что на берегу пруда в селе Вятское Советского района было найдено 56 мертвых чаек, двух птиц взяли для проведения исследований и обнаружили у них РНК вируса гриппа А (птичий грипп).

6 мая в удмуртском городе Глазове ввели режим повышенной готовности после сообщений об обнаружении птичьего гриппа у умерших чаек.

18 мая карантин ввели в районах Орехово-Борисово и Братеево на северо-западе Москвы, там обнаружили зараженных вирусом диких птиц. Еще более десятка районов вблизи оказались под угрозой распространения птичьего гриппа. Роспотребнадзор подчеркнул, что для москвичей он не представляет опасности.

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В феврале 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Она допускала, что H5N8 скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. Опрошенные РБК эксперты заявляли, что опасность распространения птичьего гриппа есть, но вероятность этого невысока и Россия готова к таким вспышкам.

Теги
Игорь Кириллов птичий грипп Минобороны Украина

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