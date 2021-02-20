Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, способном заражать людей

По словам главы Роспотребнадзора, своевременное выявление у вируса птичьего гриппа H5N8 способности передаваться от птиц к людям дает время, чтобы подготовиться к возможному увеличению его опасности

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В России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8, заявила на брифинге в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — сказала Попова, назвав подтверждение заражения «важным научным открытием» и «победой российских ученых».

«Сработал эпидемиологический щит страны», — добавила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, птичьим гриппом заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции.

Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме и к настоящему времени они чувствуют себя хорошо. Факт заражения людей птичьим гриппом удалось подтвердить при изучении взятых у сотрудников птицефабрики анализов.