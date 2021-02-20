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Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, способном заражать людей

По словам главы Роспотребнадзора, своевременное выявление у вируса птичьего гриппа H5N8 способности передаваться от птиц к людям дает время, чтобы подготовиться к возможному увеличению его опасности
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8, заявила на брифинге в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — сказала Попова, назвав подтверждение заражения «важным научным открытием» и «победой российских ученых».

«Сработал эпидемиологический щит страны», — добавила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, птичьим гриппом заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции.

Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме и к настоящему времени они чувствуют себя хорошо. Факт заражения людей птичьим гриппом удалось подтвердить при изучении взятых у сотрудников птицефабрики анализов.

«Клиническое течение [болезни] у них было очень легким, но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников», — пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора заверила, что, хотя вирус H5N8 и сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, но от человека к человеку он пока не передается.

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«Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время», — добавила Попова, отметив, что своевременное выявление способности H5N8 заражать людей дает всему миру время для того, чтобы подготовиться к новой угрозе. Речь, в частности, может идти о разработке вакцинных платформ и тест-систем.

«Для того, чтобы в случае, когда этот вирус станет более патогенным, более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку, мы были во всеоружии и были полностью готовы», — заявила Попова, напомнив о других случаях преодоления вирусами межвидового барьера, одним из которых стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

По ее словам, данные о первом заражении людей H5N8 переданы Роспотребнадзором во Всемирную организацию здравоохранения.

В конце XX века были выявлены первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1. В 1997 году в Гонконге умерли шестеро из 18 госпитализированных пациентов, тогда же стало ясно, что прямая передача вируса птичьего гриппа от птиц людям может вызвать вспышку респираторной инфекции среди людей.

Вирус снова появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей были зарегистрированы в Китае. По данным ВОЗ на декабрь 2020 года, с тех пор в мире было выявлено 862 случая заражения людей H5N1, 455 человек умерли.

Автор
Евгений Калюков
Анна Попова птичий грипп
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