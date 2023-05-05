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В Йошкар-Оле объявили карантин из-за птичьего гриппа

Власти Йошкар-Олы ввели ограничения после обнаружения у птиц в Марий Эл вируса гриппа
Фото: Sanjay Baid / EPA / ТАСС
Фото: Sanjay Baid / EPA / ТАСС

В отдельных районах Йошкар-Олы ввели карантин из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте администрации города.

Кроме столицы Марий Эл ограничения также ввели в «угрожаемой зоне», территории в 5 км от границ эпизоотического очага — в поселке Нолька, деревне Большая Ноля, Новотроицке, Сидорово и поселке Медведево. Ограничения ввели 4 мая, какой срок они будут действовать, не уточняется.

На период действия карантина запрещается ввоз и вывоз птиц и инкубационных яиц, убой птиц, лечение больных птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, охота на птиц, посещение территорий эпизоотических очагов посторонними лицами и т.д.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора по республике Марий Эл сообщили, что на берегу пруда в селе Вятское Советского района были найдены 56 мертвых чаек, двух птиц взяли для проведения исследований и обнаружили у них РНК вируса гриппа А (птичий грипп).

Ведомство поручило провести в связи с этим дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, за контактными лицами и жителями села Вятское и деревни Афанассола Советского района установили наблюдение.

Вирус гриппа А вызывает грипп у птиц и некоторых млекопитающих, в том числе у людей. Заражение человека птичьим гриппом происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными, но не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку, говорится на сайте ВОЗ. Среди распространенных симптомов — высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, головная боль, боли в мышцах, конъюнктивит.

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Марий Эл Йошкар-Ола птичий грипп карантин
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