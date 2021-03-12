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Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

По ее словам, у медицины есть время подготовиться к этому неблагоприятному сценарию. Ранее в России зафиксировали первые в мире случаи заболевания птичьим гриппом среди людей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который до февраля выявляли только у птиц, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», — сказала глава ведомства.

Эксперты назвали меры профилактики при птичьем гриппе
Общество
Фото:Getty Images

В конце февраля Попова сообщила, что в России зарегистрировали первые в мире случаи заражения человека птичьим гриппом H5N8. В то же время, по ее словам, пока вирус не сумел перейти межвидовой барьер и не способен передаваться от человека человеку.

Глава Роспотребнадзора заявила, что выявление H5N8 у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора России. Она отметила, что благодаря этому есть время разработать тесты и создать вакцину. «Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова указывала, что первыми в мире новым типом птичьего гриппа заразились семь сотрудников одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции. Она отметила, что у заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме и к настоящему времени все чувствуют себя хорошо. Факт заражения удалось подтвердить при изучении взятых у сотрудников птицефабрики анализов.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что для профилактики птичьего гриппа нужно так же, как и при коронавирусе, избегать массовых скоплений людей и носить маску. В первую очередь в зоне риска те, кто работает непосредственно с птицей или ест ее плохо проверенное либо недостаточно обработанное мясо.

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Автор
Анна Громова
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