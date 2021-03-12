Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 13:15
Рублев и Карацев стали победителями теннисного турнира в ATP в паре Спорт, 23:31 В Армении на год отложили выставку вооружения ArmHiTec-2021 Общество, 23:09 CAS отказал России в использовании «Катюши» на Олимпиаде Спорт, 23:07 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 23:06 Зеленский пообещал покончить с олигархами Политика, 22:57 Инвестор подал в суд на Илона Маска и совет директоров Tesla из-за твитов Инвестиции, 22:42 Эксперты оценили вероятность распространения птичьего гриппа в России Общество, 22:29 Совет Европы летом рассмотрит меры в отношении России из-за Навального Общество, 22:28 Бразилия закупит 10 млн доз вакцины «Спутник V» Общество, 22:24 Биатлонист чуть не пострадал после падения мачты на трассу на Кубке мира Спорт, 22:11 Открытие парижского «Диснейленда» отложили из-за коронавируса Общество, 22:04 Politico сообщило о «разгоревшейся войне» в центре при НАТО из-за России Политика, 22:02 Государство вернуло себе акции крупнейшего производителя соды в России Бизнес, 21:49 Российские биатлонистки не попали в топ-20 на этапе Кубка мира Спорт, 21:25
Общество ,  
0 

Эксперты оценили вероятность распространения птичьего гриппа в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опасность распространения птичьего гриппа существует, однако вероятность этого невысока, и Россия готова к таким вспышкам. Об этом заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, вирусов гриппа типа А очень много, но подавляющее большинство свойственно не для человека, а для других биологических видов. Периодически эти вирусы меняются, и вакцина дорабатывается каждый год с учетом незначительной изменчивости гриппа.

«Крайне редко, раз в несколько десятилетий, происходит появление нового пандемичного вируса гриппа, когда он переходит от другого вида. К примеру, от птиц к человеку. Мало того, чтобы вирус просто приспособился от другого биологического вида к человеку, нужно, чтобы он еще и смог передаваться от одного человека к другому. <...> Мне кажется, что сегодня говорить о том, что завтра у нас будет новая пандемия гриппа, несколько преждевременно», — сказал Вознесенский.

Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Он добавил, что, по данным Роспотребнадзора, в стране зафиксировали несколько случаев птичьего гриппа, однако вирус не передавался от человека к человеку.

«Учитывая все это, опасность есть, но мы к ней относительно готовы. И вероятность того, что это произойдет именно завтра, невысокая», — сказал он.

Эксперт отметил, что вакцину можно будет сделать только после появления штамма, который будет передаваться от человека к человеку. Он выразил уверенность в том, что российские фармкомпании к этому готовы, так как делают подобное каждый год.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году

«Как сделать вакцину от птичьего гриппа, в целом понятно и, в общем-то, это не надо будет тестировать в течение большого времени. Если такая необходимость возникнет, проблема будет решена», — сказал в беседе с РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он добавил, что появление новых штаммов гриппа — это привычное событие.

Власти уточнили состояние заболевших новым видом птичьего гриппа в России
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрировали первые в мире случаи заражения человека птичьим гриппом H5N8. По ее словам, речь шла о семерых сотрудниках одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции. В то же время глава Роспотребнадзора отмечала, что пока вирус не сумел перейти межвидовой барьер и не способен передаваться от человека человеку.

В пятницу, 12 марта, Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. При этом она отметила, что выявление H5N8 у людей стало «открытием мирового уровня», благодаря чему есть время разработать тесты и создать вакцину.

птичий грипп новости
Материалы по теме
Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей
Общество
Эксперты назвали меры профилактики при птичьем гриппе
Общество
Власти уточнили состояние заболевших новым видом птичьего гриппа в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter