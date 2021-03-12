Эксперты оценили вероятность распространения птичьего гриппа в России

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Опасность распространения птичьего гриппа существует, однако вероятность этого невысока, и Россия готова к таким вспышкам. Об этом заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, вирусов гриппа типа А очень много, но подавляющее большинство свойственно не для человека, а для других биологических видов. Периодически эти вирусы меняются, и вакцина дорабатывается каждый год с учетом незначительной изменчивости гриппа.

«Крайне редко, раз в несколько десятилетий, происходит появление нового пандемичного вируса гриппа, когда он переходит от другого вида. К примеру, от птиц к человеку. Мало того, чтобы вирус просто приспособился от другого биологического вида к человеку, нужно, чтобы он еще и смог передаваться от одного человека к другому. <...> Мне кажется, что сегодня говорить о том, что завтра у нас будет новая пандемия гриппа, несколько преждевременно», — сказал Вознесенский.

Он добавил, что, по данным Роспотребнадзора, в стране зафиксировали несколько случаев птичьего гриппа, однако вирус не передавался от человека к человеку.