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Роспотребнадзор не увидел риска для москвичей из-за птичьего гриппа

Роспотребнадзор: рисков для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа нет
Случаев заражения людей птичьим гриппом в Москве нет, Роспотребнадзор отслеживает ситуацию, отметили в ведомстве. Ранее вирус у диких птиц выявили в Орехово-Борисово и Братеево, после чего в ряде столичных районов ввели карантин
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы в связи с выявлением случаев заражения птичьим гриппом нет, заявили в Роспотребнадзоре.

«Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Случаи заражения диких птиц птичьим гриппом в Москве выявили в районах Орехово-Борисово и Братеево. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в этих и ряде других районов столицы.

На время карантина в них нельзя будет перемещать птиц, в том числе ввозить и вывозить особей и яйца, лечить птиц, заготавливать и вывозить корма для них, проводить убой птиц для получения продуктов убоя и вывозить такие продукты, снимать перо и пух с павших особей, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением птиц.

На время карантина гражданам запретят посещать территории — очаги распространения вируса. Ими названы западная часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе, между домами 15 и 17с13. Помимо Братеево и Орехово-Борисово карантинные мероприятия будут введены в Бирюлево Восточном и Западном, Зябликово, Капотне, Марьино, Москворечье-Сабурово, Люблино, Нагатино-Садовниках и Нагатинском затоне, Печатниках, Царицыно и Чертаново Северном и Центральном.

Люди могут заражаться птичьим гриппом, но от человека к человеку он не передается. Инфицирование в основном происходит при прямом контакте с зараженной птицей или загрязненной окружающей средой. Вирус может вызвать легкую инфекцию с температурой и кашлем, которая может быстро перетечь в пневмонию.

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