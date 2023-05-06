В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

Режим повышенной готовности в городе Глазов в Удмуртии ввели после обнаружения птичьего гриппа у чаек. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в «ВКонтакте».

«В Глазове вводится режим повышенной готовности из-за вируса высокопатогенного птичьего гриппа», — заявил Коновалов. По его словам, в угрожаемой зоне запрещается, в частности, ввоз и вывоз и продажа птиц и инкубированных яиц, заготовка и вывоз кормов для птиц.

Он уточнил, что городская комиссия начнет подомовой обход частных домов для учета всей домашней птицы. В зоне карантина — то есть всего города и части Глазовского района в радиусе 5 км — она будет изыматься «с выплатой компенсации из регионального бюджета».

5 мая Коновалов писал, что на Южном озере были обнаружены несколько умерших чаек. Ветеринарная служба отобрала материал и направила на экспертизу, чтобы проверить, не были ли птицы инфицированы. Глава города добавил, что у чаек подозревают птичий грипп. «В Кировской области подтвердился высокопатогенный грипп птиц у павших чаек на территории Немского, Зуевского и Фаленского районов», — объяснил он.

4 мая в отдельных районах Йошкар-Олы был введен карантин из-за птичьего гриппа. Ограничения ввели в столице Марий Эл и в угрожаемой зоне — территории в 5 км от границ эпизоотического очага. В пресс-службе Роспотребнадзора по республике сообщали, что на берегу пруда в селе Вятское Советского района были найдены 56 мертвых чаек, двух взяли для проведения исследований и обнаружили у них птичий грипп (вирус гриппа А).

Птичьим гриппом могут заразиться птицы и некоторые млекопитающие, в том числе люди. Заражение человека этой инфекцией происходит преимущественно при прямом контакте с заболевшими животными, но не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку. Среди распространенных симптомов — высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, головная и мышечная боль, конъюнктивит.