В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России Политика, 02:26
Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки Политика, 02:21
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова Общество, 02:00
Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию Общество, 02:00
В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа Общество, 01:23
В Киеве заметили падение эффективности HIMARS из-за российских «глушилок» Политика, 01:19
СК оценит действия депутата Украины после драки с делегатом России Политика, 01:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном Политика, 01:00
Минцифры вернуло проект о едином реестре воинского учета после сбоя Технологии и медиа, 00:40
На нефтеперерабатывающем Shell в Техасе произошел пожар Общество, 00:26
В Великобритании пройдет коронация Карла III Политика, 00:01
Станет ли «Зенит» чемпионом на глазах у «Спартака». Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу Pro, 00:00
Москалькова заявила о более 30 найденных без вести пропавших на Украине Политика, 05 мая, 23:57
Общество ,  
0 

В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

В Глазове в Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа у чаек

Режим повышенной готовности в городе Глазов в Удмуртии ввели после обнаружения птичьего гриппа у чаек. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в «ВКонтакте».

«В Глазове вводится режим повышенной готовности из-за вируса высокопатогенного птичьего гриппа», — заявил Коновалов. По его словам, в угрожаемой зоне запрещается, в частности, ввоз и вывоз и продажа птиц и инкубированных яиц, заготовка и вывоз кормов для птиц.

Он уточнил, что городская комиссия начнет подомовой обход частных домов для учета всей домашней птицы. В зоне карантина — то есть всего города и части Глазовского района в радиусе 5 км — она будет изыматься «с выплатой компенсации из регионального бюджета».

5 мая Коновалов писал, что на Южном озере были обнаружены несколько умерших чаек. Ветеринарная служба отобрала материал и направила на экспертизу, чтобы проверить, не были ли птицы инфицированы. Глава города добавил, что у чаек подозревают птичий грипп. «В Кировской области подтвердился высокопатогенный грипп птиц у павших чаек на территории Немского, Зуевского и Фаленского районов», — объяснил он.

4 мая в отдельных районах Йошкар-Олы был введен карантин из-за птичьего гриппа. Ограничения ввели в столице Марий Эл и в угрожаемой зоне — территории в 5 км от границ эпизоотического очага. В пресс-службе Роспотребнадзора по республике сообщали, что на берегу пруда в селе Вятское Советского района были найдены 56 мертвых чаек, двух взяли для проведения исследований и обнаружили у них птичий грипп (вирус гриппа А).

Птичьим гриппом могут заразиться птицы и некоторые млекопитающие, в том числе люди. Заражение человека этой инфекцией происходит преимущественно при прямом контакте с заболевшими животными, но не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку. Среди распространенных симптомов — высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, головная и мышечная боль, конъюнктивит.

Читайте на РБК Pro
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Как производитель пива потерял $6 млрд после маркетингового скандала
Теги
птичий грипп Удмуртия Чайка
Материалы по теме
Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа
Политика
Медведи начали болеть птичьим гриппом
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии из-за птичьего гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter