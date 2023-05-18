Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Вид на Борисовские пруды в Москве (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Это следует из двух распоряжений, опубликованных на его сайте.

Карантин вводится из-за случаев заражения диких птиц в районах Орехово-Борисово и Братеево. Очагами распространения вируса в документах названы западная часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе между домами 15 и 17с13.

В связи с случаями заболеваний птиц ряд районов оказались под угрозой распространения вируса. В них введут карантинные мероприятия. В список районов вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Чертаново Северное и Центральное.

На время карантина гражданам запретят посещать территории — очаги распространения вируса. В указанных районах, где будут введены ограничительные меры, нельзя будет лечить больных птиц. Кроме того, в них запрещается ввозить и вывозить птиц и яйца, перемещать птиц, снимать перо и перья с упавших особей, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением птиц.

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