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Война санкций ,  
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Япония ввела санкции против НПО им. Лавочкина, КамАЗа и «Сколтеха»

Япония ввела экспортные санкции против НПО им. Лавочкина, «Сколково» и «Сколтеха»

Япония ввела экспортные санкции против 80 российских организаций, в частности, «МегаФона», фонда «Сколково» и «Сколтеха» (Сколковский институт науки и технологий), НПО имени Лавочкина и КамАЗа. Об этом говорится на сайте МИД страны. Ограничительные меры ввели из-за военных действий на Украине.

В список компаний, на которые наложены ограничения, попали также:

  • научно-производственное предприятие «Контакт»;
  • НИИ Электронно-механических приборов;
  • ВНИИ «Сигнал»;
  • ООО «Информационные технологии Папилон»;
  • Фонд перспективных исследований;
  • Хабаровский радиотехнический завод;
  • НПО «Радиоволна»;
  • судостроительная корпорация «Ак Барс».

Также Япония добавила в санкционный список 17 физических лиц. Под персональные ограничения попал гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков, а также командующий ВДВ России Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин, генерал-лейтенант и начальник штаба российской группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько.

Под ограничениями оказались, в том числе, чиновники и прокуроры из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Севастополя. Санкции коснулись ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольги Скабеевой.

О намерении расширить санкции Япония заявила после саммита G7, прошедшего в Хиросиме 19-21 мая. После встречи «Большой семерки» против России ввели ограничительные меры Великобритания, Канада, США и Австралия.

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Россия считает санкции, введенные против страны, нелегитимными. Представитель МИД Мария Захарова говорила, что планы Евросоюза об 11-м пакете ограничений против России — «абсурд, глупость, безумие». Она отметила, что это «ничего не изменит», поскольку Россия адаптировалась к новой реальности.

Теги
Япония санкции Сколтех Сколково НПО Лавочкина КАМАЗ МегаФон

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