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Япония введет новые санкции против десятков российских организаций

Nikkei: Япония запретит экспорт и оказание услуг 80 российским организациям
Токио запретит экспорт и оказание услуг 80 российским организациям, связанным с вооруженными силами, сообщает Nikkei. Кроме того, за попытки уклонения от санкций будут заморожены активы около 100 лиц и организаций
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита G7
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита G7 (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Япония введет новые санкции против 80 организаций, связанных с российскими Вооруженными силами, пишет Nikkei со ссылкой на японское правительство. В отношении этих организаций будет введен запрет на экспорт, а также на оказание им инженерных и архитектурных услуг.

Кроме того, Токио заморозит активы около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от действующих санкций, отмечает издание.

В японской Хиросиме 19–21 мая проходит саммит лидеров G7. В рамках трехдневного мероприятия о новых санкциях против России уже объявили США, Великобритания и Австралия. Последняя не входит в «Большую семерку», но приглашена для участия в саммите.

Вашингтон ввел санкции против компаний «Полиметалл» и «Полюс», вице-премьера Виктории Абрамченко, министра просвещения Сергея Кравцова, помощника президента Игоря Левитина, омбудсмена Татьяны Москальковой, российских геологических вузов и НИИ.

Лондон объявил об ограничительных мерах против связанных с «Росатомом» структур, «Северстали», ММК, «Полюса», Тинькофф банка (уже находится под санкциями ЕС) и Росбанка (ранее попал под санкции Вашингтона и Брюсселя).

Под ограничительные меры Австралии попали «Роснефть», «Северсталь», «Полюс», дочки «Росатома» и российский оператор Запорожской АЭС. Кроме того, Канберра решила запретить экспорт в Россию станочного оборудования и деталей для него.

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Российские власти называли западные санкции нелегитимными и не способными изменить позицию Москвы по поводу военной операции на Украине. «Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами», — заявил после очередного пакета американских санкций посол России в США Анатолий Антонов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Япония санкции экспорт G7
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