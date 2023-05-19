Австралия ввела санкции против «дочек» «Росатома» и оператора ЗАЭС

Австралийское правительство также запретит экспорт станочного оборудования и деталей для него в Россию

Фото: Росатом

Австралия ввела новые санкции против России из-за военной операции на Украине, сообщила пресс-служба правительства страны. Под ограничительные меры попали «Роснефть», «Северсталь», золотодобывающая компания «Полюс», дочерние предприятия «Росатома», а также российский оператор Запорожской АЭС.

Австралийское правительство также запретит экспорт станочного оборудования и деталей для него в Россию и в районы, «временно находящиеся под контролем России».

В общей сложности санкции затронут 21 организацию и три физических лица, указано в сообщении. Введение санкций является частью инициативы стран G7, лидеры которых 19–21 мая встречаются на саммите в японской Хиросиме (Австралия не входит в объединение, но ее делегацию пригласили на встречу), отмечается в сообщении.

Правительство Австралии призвало Россию вывести войска с Украины и положить конец конфликту. «Мы продолжим работать с G7 и международными партнерами, чтобы справиться с глобальными последствиями российского вторжения», — заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Глава австралийского МИДа Пенни Вонг добавила, что санкции страны нацелены на секторы, «имеющие экономическое и стратегическое значение для России». «Это включает в себя финансовый, энергетический, оборонный и металлургический секторы, которые помогают и поддерживают войну России в Украине», — сказала она.

После начала военной операции России на Украине Австралия присоединилась к США и ЕС, начав вводить санкции против Москвы. По оценке австралийских властей, под ограничительные меры уже попали свыше 1 тыс. физических и юридических лиц. В декабре 2022 года Канберра присоединилась к потолку цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, установленному странами G7 и Европейским союзом.

Россия называла западные санкции нелегитимными и не имеющими шанса быть успешными. Кроме того, Москва выступает с критикой стран (в их числе Австралия), которые поставляют военную технику и оружие Украине.