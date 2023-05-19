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Канада ввела санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения России

Канада ввела санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения за поддержку военной операции
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правительство Канады ввело санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения России. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства страны.

Помимо этого Канада ввела санкции против губернатора Московской области Андрея Воробьева и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

В список попали также российские благотворительные организации, среди них — «Русская гуманитарная миссия», благотворительный фонд «Гольфстрим». Санкции ввели также против Общероссийского народного фронта.

Помимо Воробьева и Москальковой Канада ввела санкции против главы «Росатома» Алексея Лихачева, министра просвещения Сергея Кравцова, президента АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) Эдуарда Худайнатова, бизнесмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Под санкциями оказался также Общероссийский народный фронт (ОНФ).

19 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о более 70 новых санкциях, направленных против людей организаций, которые поддерживают военную операцию на Украине и «причастны к нарушениям прав человека».

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В этот же день США тоже опубликовали новый список санкций в отношении России. Из физических лиц под ограничения попали 46 человек, включая вице-премьера Викторию Абрамченко, министра просвещения Сергея Кравцова, бывшего министра транспорта Игоря Левитина, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

В феврале Владимир Путин заявлял, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля президент дал прогноз, что санкции против России сохранятся надолго.
 

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