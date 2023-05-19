Под экспортные ограничения США попали компании из Армении и Киргизии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Эрдоган посчитал неподходящими для Турции санкции Запада против России Политика, 17:46
Матыцин выступил против бойкота турниров допущенными россиянами Спорт, 17:44
МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Молдавию Политика, 17:42
США ввели санкции против Кравцова, Абрамченко и Москальковой Политика, 17:39
Reuters узнал условия Киева для транзита российского аммиака Экономика, 17:22
В JPMorgan усомнились в росте крипторынка до решения проблем стейблкоинов Крипто, 17:21
Путин призвал скорее завершить строительство Соборной мечети в Крыму Политика, 17:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов Экономика, 17:16
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео Pro, 17:12 
«Динамо» расторгло контракт с тренером за три тура до конца чемпионата Спорт, 16:59
Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев Политика, 16:51
На Украине одну из электростанций остановили после обстрелов Политика, 16:50
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 16:47
Военная операция на Украине. Карта на 19 мая Политика, 16:38
Война санкций ,  
0 

Под экспортные ограничения США попали компании из Армении и Киргизии

США ввели экспортные ограничения против 71 организации из России, Армении и Киргизии
США ввели экспортные ограничения в отношении 71 организации. Новые меры также коснулись экспорта более 1,2 тыс. товаров в Россию и Белоруссию, в том числе стройматериалов, тканей, бумаги и оборудования для пищевой промышленности
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Минторг США вводит экспортные ограничения против 69 российских предприятий. Под ограничения также попали две иностранные компании — «Медисар» (Армения), которая занимается импортом промышленной и лабораторной химии, а также поставщик электронного оборудования и компонентов из Киргизии Tro.Ya.

Документ опубликован в федеральном регистре США, он вступит в силу с 23 мая.

Как считают американские власти, 69 попавших в список российских компаний «оказывали поддержку военно-оборонному комплексу» России. Среди них — Казанский пороховой завод, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Брянский автомобильный завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод, НИИ «Буревестник» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро».

Основанием для внесения в список компаний из Армении и Киргизии стало то, что их действия «помешали успешному выполнению проверки того, кто является конечным получателем их продукции».

В другом документе расписаны ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. Они затронут краски, стройматериалы, ткани, транспорт. Всего ограничения коснутся свыше 1,2 тыс. товаров.

Среди этих товаров также: 

  • бентонит, огнеупорная глина, мел, гипс, гидравлическая известь и другие материалы;
  • красящие вещества, печатная краска;
  • фотопластины, рентгеновская пленка, фото- и кинопленка, фотобумага;
  • огнеупорный цемент, строительные растворы и бетон;
  • двери, окна и рамы из пластмассы;
  • различные изделия из резины, в том числе автомобильные шины с восстановленным протектором;
  • различные виды древесины, в том числе красное дерево;
  • древесина хвойных пород досками шириной более 6 мм;
  • различные виды фанеры;
  • различные виды бумаги, в том числе картон, пергаментная и гофрированная бумага, бумага для печати;
  • пряжа, в том числе хлопчатобумажная, хлопковые ткани;
  • жернова, точильные камни;
  • керамические трубы, плиты и другие изделия;
  • различные виды стекла, в том числе защитное закаленное стекло для самолетов и космических аппаратов;
  • пластины и листы из медных сплавов, никелевые проволока и трубки;
  • газовые турбины за рядом исключений и детали к ним;
  • кондиционеры и посудомоечные машины;
  • снегоочистители и снегоуборочные машины;
  • некоторые категории эскалаторов и лифтов, пассажирских и грузовых;
  • проходческие комбайны; бурильное оборудование;
  • сенокосилки, доильные аппараты, инкубаторы для домашней птицы, хлебопекарное оборудование, оборудование для производства кондитерских изделий, 
  • ткацкие станки и вязальные машины;
  • швейные машины;
  • фрезерные станки;
  • автоматы по продаже напитков;
  • пассажирские трапы;
  • электробритвы и машинки для стрижки волос;
  • аппараты для сварки;
  • телефоны, микрофоны и наушники;
  • пуговицы, трехколесные велосипеды, кукольные коляски;
  • слуховые аппараты и кардиостимуляторы;
  • объективы, очки корректирующие и солнцезащитные и др.
Читайте на РБК Pro
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Какая популярная диета опасна для сердца
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового

США объявили о новых экспортных ограничениях в то время, как в Японии проходит саммит «Большой семерки». Как сообщал Bloomberg, в G7 обсуждали возможности введения почти полного запрета на экспорт в Россию, однако в итоге от такой меры отказались. По словам собеседников агентства, согласование такой меры оказалось бы «слишком сложнным» для некоторых членов G7, к примеру в ЕС такая мера потребовала бы одобрения всех стран-участниц.

Российские власти предупредили, что при вводе запрета на экспорт ответят прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям. Кроме того, «закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», предупредил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Западные санкции против России в Кремле неоднократно называли незаконными и подчеркивали, что они не заставят власти изменить свою позицию.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции США экспорт
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии заявил о трудностях у Европы из-за санкций
Политика
Лондон ввел санкции против Росбанка и Тинькофф Банка
Политика
Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter