Под экспортные ограничения США попали компании из Армении и Киргизии
Минторг США вводит экспортные ограничения против 69 российских предприятий. Под ограничения также попали две иностранные компании — «Медисар» (Армения), которая занимается импортом промышленной и лабораторной химии, а также поставщик электронного оборудования и компонентов из Киргизии Tro.Ya.
Документ опубликован в федеральном регистре США, он вступит в силу с 23 мая.
Как считают американские власти, 69 попавших в список российских компаний «оказывали поддержку военно-оборонному комплексу» России. Среди них — Казанский пороховой завод, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Брянский автомобильный завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод, НИИ «Буревестник» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро».
Основанием для внесения в список компаний из Армении и Киргизии стало то, что их действия «помешали успешному выполнению проверки того, кто является конечным получателем их продукции».
В другом документе расписаны ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. Они затронут краски, стройматериалы, ткани, транспорт. Всего ограничения коснутся свыше 1,2 тыс. товаров.
Среди этих товаров также:
- бентонит, огнеупорная глина, мел, гипс, гидравлическая известь и другие материалы;
- красящие вещества, печатная краска;
- фотопластины, рентгеновская пленка, фото- и кинопленка, фотобумага;
- огнеупорный цемент, строительные растворы и бетон;
- двери, окна и рамы из пластмассы;
- различные изделия из резины, в том числе автомобильные шины с восстановленным протектором;
- различные виды древесины, в том числе красное дерево;
- древесина хвойных пород досками шириной более 6 мм;
- различные виды фанеры;
- различные виды бумаги, в том числе картон, пергаментная и гофрированная бумага, бумага для печати;
- пряжа, в том числе хлопчатобумажная, хлопковые ткани;
- жернова, точильные камни;
- керамические трубы, плиты и другие изделия;
- различные виды стекла, в том числе защитное закаленное стекло для самолетов и космических аппаратов;
- пластины и листы из медных сплавов, никелевые проволока и трубки;
- газовые турбины за рядом исключений и детали к ним;
- кондиционеры и посудомоечные машины;
- снегоочистители и снегоуборочные машины;
- некоторые категории эскалаторов и лифтов, пассажирских и грузовых;
- проходческие комбайны; бурильное оборудование;
- сенокосилки, доильные аппараты, инкубаторы для домашней птицы, хлебопекарное оборудование, оборудование для производства кондитерских изделий,
- ткацкие станки и вязальные машины;
- швейные машины;
- фрезерные станки;
- автоматы по продаже напитков;
- пассажирские трапы;
- электробритвы и машинки для стрижки волос;
- аппараты для сварки;
- телефоны, микрофоны и наушники;
- пуговицы, трехколесные велосипеды, кукольные коляски;
- слуховые аппараты и кардиостимуляторы;
- объективы, очки корректирующие и солнцезащитные и др.
США объявили о новых экспортных ограничениях в то время, как в Японии проходит саммит «Большой семерки». Как сообщал Bloomberg, в G7 обсуждали возможности введения почти полного запрета на экспорт в Россию, однако в итоге от такой меры отказались. По словам собеседников агентства, согласование такой меры оказалось бы «слишком сложнным» для некоторых членов G7, к примеру в ЕС такая мера потребовала бы одобрения всех стран-участниц.
Российские власти предупредили, что при вводе запрета на экспорт ответят прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям. Кроме того, «закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», предупредил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Западные санкции против России в Кремле неоднократно называли незаконными и подчеркивали, что они не заставят власти изменить свою позицию.