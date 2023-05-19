Под экспортные ограничения США попали компании из Армении и Киргизии

США ввели экспортные ограничения в отношении 71 организации. Новые меры также коснулись экспорта более 1,2 тыс. товаров в Россию и Белоруссию, в том числе стройматериалов, тканей, бумаги и оборудования для пищевой промышленности

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Минторг США вводит экспортные ограничения против 69 российских предприятий. Под ограничения также попали две иностранные компании — «Медисар» (Армения), которая занимается импортом промышленной и лабораторной химии, а также поставщик электронного оборудования и компонентов из Киргизии Tro.Ya.

Документ опубликован в федеральном регистре США, он вступит в силу с 23 мая.

Как считают американские власти, 69 попавших в список российских компаний «оказывали поддержку военно-оборонному комплексу» России. Среди них — Казанский пороховой завод, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Брянский автомобильный завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод, НИИ «Буревестник» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро».

Основанием для внесения в список компаний из Армении и Киргизии стало то, что их действия «помешали успешному выполнению проверки того, кто является конечным получателем их продукции».

В другом документе расписаны ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. Они затронут краски, стройматериалы, ткани, транспорт. Всего ограничения коснутся свыше 1,2 тыс. товаров.

Среди этих товаров также:

бентонит, огнеупорная глина, мел, гипс, гидравлическая известь и другие материалы;

красящие вещества, печатная краска;

фотопластины, рентгеновская пленка, фото- и кинопленка, фотобумага;

огнеупорный цемент, строительные растворы и бетон;

двери, окна и рамы из пластмассы;

различные изделия из резины, в том числе автомобильные шины с восстановленным протектором;

различные виды древесины, в том числе красное дерево;

древесина хвойных пород досками шириной более 6 мм;

различные виды фанеры;

различные виды бумаги, в том числе картон, пергаментная и гофрированная бумага, бумага для печати;

пряжа, в том числе хлопчатобумажная, хлопковые ткани;

жернова, точильные камни;

керамические трубы, плиты и другие изделия;

различные виды стекла, в том числе защитное закаленное стекло для самолетов и космических аппаратов;

пластины и листы из медных сплавов, никелевые проволока и трубки;

газовые турбины за рядом исключений и детали к ним;

кондиционеры и посудомоечные машины;

снегоочистители и снегоуборочные машины;

некоторые категории эскалаторов и лифтов, пассажирских и грузовых;

проходческие комбайны; бурильное оборудование;

сенокосилки, доильные аппараты, инкубаторы для домашней птицы, хлебопекарное оборудование, оборудование для производства кондитерских изделий,

ткацкие станки и вязальные машины;

швейные машины;

фрезерные станки;

автоматы по продаже напитков;

пассажирские трапы;

электробритвы и машинки для стрижки волос;

аппараты для сварки;

телефоны, микрофоны и наушники;

пуговицы, трехколесные велосипеды, кукольные коляски;

слуховые аппараты и кардиостимуляторы;

объективы, очки корректирующие и солнцезащитные и др.

США объявили о новых экспортных ограничениях в то время, как в Японии проходит саммит «Большой семерки». Как сообщал Bloomberg, в G7 обсуждали возможности введения почти полного запрета на экспорт в Россию, однако в итоге от такой меры отказались. По словам собеседников агентства, согласование такой меры оказалось бы «слишком сложнным» для некоторых членов G7, к примеру в ЕС такая мера потребовала бы одобрения всех стран-участниц.

Российские власти предупредили, что при вводе запрета на экспорт ответят прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям. Кроме того, «закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», предупредил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Западные санкции против России в Кремле неоднократно называли незаконными и подчеркивали, что они не заставят власти изменить свою позицию.