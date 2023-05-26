Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса исключил отказ от нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине. Об этом он сказал на праздновании Дня Африки в городе Крюгерсдорп поблизости с Йоханнесбургом.

«Ряду стран, в том числе и нашей, угрожают санкциями за независимую внешнюю политику и за неприсоединение [к какой-либо позиции]. Мы будем сохранять нашу позицию приверженности к мирному разрешению конфликтов, где бы они не возникали», — заявил Рамафоса (цитата по Bloomberg).

23 мая в Москву прибыл советник президента ЮАР на общественных началах Бежани Чауке для продвижения африканской мирной инициативы по Украине. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по конфликту на Украине, точные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В начале мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что африканская республика передает России оружие: якобы ночью в декабре на базе ВМС ЮАР было замечено российское судно Lady R, на которое, как он уверен, грузили вооружения и боеприпасы для России. Рамафоса это опроверг, его заявление опубликовал офис президента.

«Широко известно, что российское судно Lady R останавливалось в ЮАР. С тех пор делались разные предположения о целях этого рейса. При этом до сих пор не представлено никаких доказательств, которые бы подкрепляли подобные предположения», — отметил Рамафоса.

Позже Бригети извинился за свои слова, и спор с США был урегулирован. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, в Соединенных Штатах «дипломатия полностью вытеснена давлением».

Financial Times писала, что власти США стремятся снизить напряженность в отношениях с ЮАР после того, как Бригети обвинил страну в передаче оружия России. Многие в администрации американского президента обеспокоены тем, что государства, не присоединившиеся к санкциям против России, могут сблизиться с Москвой из-за подобных претензий.