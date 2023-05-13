МИД ЮАР заявил об извинениях посла США за слова о поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, который накануне заявил, что на российское судно, зашедшее в декабре на базу южноафриканских ВМС, грузили боеприпасы, «признал, что перешел черту»

Посол США в ЮАР Рубен Бригети извинился за свои слова о том, что республика поставляет России оружие и беприпасы, сообщает южноафриканский МИД.

12 мая Бригети вызвали в министерство. Ведомство «выразило крайнее недовольство» словами дипломата и заявило, что поведение посла озадачивает и противоречит «взаимовыгодным и сердечным отношениям» Вашингтона и Кейптауна. «Бригети признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом Южной Африки», — сообщает МИД.

В заявлении министерства говорится также, что оно приветствует решение президента Сирила Рамафосы о независимом расследовании в связи с сообщениями о поставках вооружения России. Представитель ведомства Клейсон Моньела в свою очередь подчеркнул, что Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC) не одобрял продажи какого-либо оружия Москве в период, о котором говорил посол.

Бригети после встречи с министром Наледи Пандором написал в своем Twitter, что благодарен за возможность поговорить с ним и «исправить любые неверные впечатления от своего публичного выступления».

11 мая посол заявил, что во время захода российского судна Lady R на базу национальных ВМС в Саймонстауне на юго-западе страны в декабре 2022 года на судно грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

В офисе Рамафосы эти обвинения назвали бездоказательными и заявили, что они «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США.

DIRCO приветствует решение Его Превосходительства президента Сирила Рамафосы назначить независимое расследование под председательством судьи в отставке для изучения утверждений, выдвинутых послом США в Южной Африке. Этот процесс позволит установить факты и определить действующих лиц. Любой, кто уличен в нарушении закона, понесет серьезные последствия.

Южная Африка призывает посольство США в Претории использовать установленные дипломатические каналы связи, чтобы сообщить о любых проблемах или добиться ясности в отношении любых недоразумений, которые могут возникнуть в двусторонних отношениях.