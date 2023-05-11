ЮАР отвергла обвинения посла США в поставках оружия России

Рубен Бриджети (Фото: Wits - University of the Witwatersrand)

Посол США в ЮАР Рубен Бригети бездоказательно обвинил ЮАР в поставках России оружия и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении президента республики Сирила Рамафосы, которое опубликовал его офис.

Бригети ранее усомнился, что Южная Африка соблюдает нейтралитет в конфликте на Украине. Он заявил, что страна поставляет России оружие, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

«Среди того, что мы (США. — РБК) отметили, была стыковка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на который, как мы уверены, грузили оружие и боеприпасы», — заявил Бригети (цитата по Assiciated Press). После этого, как утверждал посол, корабль вернулся в Россию.

Подобные заявления, по словам Рамафосы, «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между странами.

«Широко известно, что российское судно Lady R останавливалось в ЮАР. С тех пор делались разные предположения о целях этого рейса. При этом до сих пор не представлено никаких доказательств, которые бы подкрепляли подобные предположения», — сказано в заявлении.

Власти ЮАР проводят независимое расследование по этому поводу, добавил президент республики.

США обеспокоены заходом корабля в военный порт ЮАР, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что этот корабль находится под санкциями.

«Мы напрямую выразили свою обеспокоенность нескольким представителям властей ЮАР», — сказал он.

Вашингтон, по словам Пателя, «остается приверженным развитию положительной повестки двухсторонних отношений с ЮАР». Он добавил, что «не хотел бы делать предположений о каких-либо дополнительных шагах» США.