FT узнала, что в Вашингтоне недовольны «испортившим дело» в ЮАР послом

Вашингтон хочет разрешить инцидент с обвинениями посла в адрес республики в частном порядке, так как не желает подталкивать крупнейшего торгового партнера в Африке к сближению с Москвой

Рубен Бригети (Фото: US Embassy South Africa)

Власти США стремятся снизить напряженность в отношениях с ЮАР после того, как американский посол обвинил страну в поставках оружия России, и сигнализируют о желании урегулировать инцидент в частном порядке, узнала Financial Times.

В мае посол США Рубен Бригети заявил, что одной ночью в декабре на базе ВМС ЮАР заметили российское судно Lady R. Он выразил уверенность, что на него грузили оружие и боеприпасы для России. ЮАР это опровергла.

Как пишет FT, многие в администрации президента США обеспокоены тем, что публичные претензии в адрес неприсоединившихся к санкциям стран могут подтолкнуть их к сближению с Москвой. Своими публичными заявлениями Бригети «усложнил дело», говорят два источника FT, знакомые с позицией администрации президента США.

Как пишет издание, в американской администрации недовольны тем, что ЮАР отказывается осудить российскую спецоперацию на Украине. Тем не менее, Вашингтон считает, что у президента Джо Байдена есть взаимопонимание с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и что «дипломатия — лучший способ уладить натянутые отношения с крупнейшим торговым партнером в Африке», отмечает FT.

Как сообщали власти ЮАР, американский посол позже извинился за свои слова, и спор с США был урегулирован.

В российском МИДе, комментируя действия посла, заявили, что в США «дипломатия полностью вытеснена давлением». «Они уже давно перестали вести переговоры. <...> Американцы стоят «особняком», не подчиняются никаким правилам и нормам. При этом они диктуют эти правила и нормы всем остальным. Какие эти правила и нормы, узнать можно только в процессе игры. Причем они меняются», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.