Кремль объявил о визите глав стран Африки для обсуждения плана по Украине

Кремль подвердил планы принять глав африканских государств, желающих обсудить урегулирование конфликта с Украиной. Ожидается, что в состав делегации войдут главы ЮАР, Конго, Замбии, Сенегала, Египта и Уганды

Сирил Рамафоса (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, предстоящий визит обсуждался во время телефонного разговора Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сказал Песков.

По его словам, точные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Телефонный разговор Путина и Рамафосы, инициированный южноафриканским президентом, состоялся 12 мая. Кремль сообщал, что Путин поддержал предложение Рамафосы об участии африканских стран в переговорах, а также «изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей».

Вскоре после этого, 16 мая, Рамафоса рассказал о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. По его словам, кроме ЮАР, в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта, а сама миссия «обсуждалась многие месяцы». Описывая мотивы делегации, Рамафоса заявил, что это «важно для Африки», также «делается ради большого дела». Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы об этой миссии.

Киев приветствовал намерение лидеров африканских государств приехать с визитом для обсуждения мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Владимир Зеленский, по его словам, готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира».



Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя заявление Рамафосы, сообщил, что пока Москва пока не видела сформулированные «в бумажном виде». предложения ЮАР и других африканских стран. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор говорил, что первая миссия из Африки запланирована на ближайшие недели.